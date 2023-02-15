Средняя цена Urals в феврале чуть подросла на фоне небольшого сужения спреда

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 марта 2023 года вырастет на $1,4 - с $12,8 до $14,2 за тонну, следует из расчетов, опубликованных Минфином.

Последние два месяца пошлина снижалась, в том числе сразу в 2,6 раза - с января.

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 января по 14 февраля 2023 года составила $50,51 за баррель, или $368,7 за тонну. Это означает, что дисконт Urals несколько снизился с рекордных уровней предыдущего периода мониторинга и составил около 40,5% к Brent (его средняя цена за этот период - $85,06).

По итогам периода с 15 декабря по 14 января спред достигал 43%, средняя цена Urals тогда равнялась $46,82. Во второй половине января появились первые признаки небольшого сокращения "санкционного дисконта": в среднем за месяц цена Urals составила $49,48, а спред, увеличившись к декабрю, к концу месяца притормозил рост.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла повысится до $4,2 c $3,8 за тонну, на темные - до $14,2 с $12,8. Пошлина на экспорт товарного бензина повысится с $3,8 до $4,2, прямогонного (нафта) - до $7,8 с $7,0 за тонну.

Пошлина на сжиженный газ и чистые фракции СУГ обнулится (сейчас составляет соответственно $21 и $18,9). Пошлина на кокс вырастет с $0,8 до $0,9 за тонну.

Рр ко ки