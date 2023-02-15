Снижение добычи нефти в РФ с марта заложено в налоговые изменения по дисконту Urals/Brent

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Снижение добычи нефти Россией на 500 тысяч баррелей в сутки с марта 2023 года уже заложено в налоговые изменения, фиксирующие дисконт российской нефти Urals к Brent при расчете нефтяных налогов, сообщил в Госдуме замминистра финансов Алексей Сазанов.

Депутаты приняли законопроект об этих налоговых изменениях в первом чтении.

Правительство 11 февраля внесло с Госдуму законопроект, которым предлагает ограничить дисконт нефти Urals к Brent при расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также налога на дополнительный доход (НДД) и отрицательного акциза на нефть. Дисконт предлагается снижать постепенно с $34 за баррель в апреле до $25 за баррель с июля.

"Цель законопроекта - чтобы дисконт не превышал $25 за баррель. Через налоговые инструменты устанавливается некий индикатор скидки, ниже которого продавать российскую нефть должно быть невыгодно", - объяснил чиновник.

По планам Минфина, "сокращение дисконта, которое произойдет, в результате обеспечит не снижение доходов субъектов РФ, а наоборот их стабилизацию доходов на уровне, на котором планировалось ранее".

Комментируя потенциальное снижение добычи нефти в России в результате принимаемых нововведений, Сазанов сказал: "В части сокращения добычи, как было объявлено (вице-премьером РФ Александром - ИФ) Новаком, на 500 тысяч б/с (с марта - ИФ) - в любом случае произойдет сокращение, и эти показатели уже были заложены при разработке данного законопроекта".