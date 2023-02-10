Источник сообщил о сомнениях в ОПЕК+ относительно ответа на снижение добычи в России

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - ОПЕК+ вряд ли будет наращивать добычу нефти в ответ на снижение ее Россией, сказали "Интерфаксу" несколько представителей стран альянса, пожелавшие остаться неизвестными.

"Я так не думаю", - сказали собеседники агентства, отвечая на вопрос, предлагала ли ОПЕК+ увеличить добычу в ответ на снижение производства Россией.

В реальности из членов ОПЕК+ имеют свободные мощности для наращивания производства Саудовская Аравия и ОАЭ.

Накануне последнего заседания министерского комитета ОПЕК+, сопредседателями которого являются Россия и Саудовская Аравия, президент Владимир Путин созванивался с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль-Саудом и обсуждал "взаимодействие в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка".

Вице-премьер Александр Новак заявил, что решение о сокращении добычи на 500 тысяч б/с с марта было принято добровольно, без консультации с международными партнерами.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в пятницу на вопрос журналистов, обсуждала ли Москва с партнерами свои планы на март, ответил: "С рядом участников ОПЕК+ был разговор".

Новак на этой неделе говорил, что добыча нефти в России, несмотря на введенные санкции, на протяжении последних нескольких месяцев остается стабильной - на уровне 9,8-9,9 млн б/с. Вице-премьер подчеркивал, что в феврале объёмы пока сохраняются на аналогичном уровне, однако есть и риски снижения производства.