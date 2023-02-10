Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Источник сообщил о сомнениях в ОПЕК+ относительно ответа на снижение добычи в России

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - ОПЕК+ вряд ли будет наращивать добычу нефти в ответ на снижение ее Россией, сказали "Интерфаксу" несколько представителей стран альянса, пожелавшие остаться неизвестными.

ЭкономикаРФ обсуждала с рядом участников ОПЕК+ планы по снижению добычи нефтиЧитать подробнее

"Я так не думаю", - сказали собеседники агентства, отвечая на вопрос, предлагала ли ОПЕК+ увеличить добычу в ответ на снижение производства Россией.

В реальности из членов ОПЕК+ имеют свободные мощности для наращивания производства Саудовская Аравия и ОАЭ.

Накануне последнего заседания министерского комитета ОПЕК+, сопредседателями которого являются Россия и Саудовская Аравия, президент Владимир Путин созванивался с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль-Саудом и обсуждал "взаимодействие в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка".

Вице-премьер Александр Новак заявил, что решение о сокращении добычи на 500 тысяч б/с с марта было принято добровольно, без консультации с международными партнерами.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в пятницу на вопрос журналистов, обсуждала ли Москва с партнерами свои планы на март, ответил: "С рядом участников ОПЕК+ был разговор".

Новак на этой неделе говорил, что добыча нефти в России, несмотря на введенные санкции, на протяжении последних нескольких месяцев остается стабильной - на уровне 9,8-9,9 млн б/с. Вице-премьер подчеркивал, что в феврале объёмы пока сохраняются на аналогичном уровне, однако есть и риски снижения производства.

ОПЕК Саудовская Аравия ОАЭ Владимир Путин Мухаммед бен Сальман
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

EBITDA "Норникеля" в 2022 году упала на 17%, ниже прогноза

Центробанк в середине 2023 года ожидает переход к росту ВВП РФ в годовом выражении

Председатель правления банка "Зенит" Тищенко ушел в отставку

Россия в этом сезоне может выйти на первое место в мире по экспорту подсолнечного масла

Россия в этом сезоне может выйти на первое место в мире по экспорту подсолнечного масла

Банк России вновь сохранил ставку, но дал жесткий сигнал на будущее

Банк России дал "ястребиный" сигнал по ставке

ЦБ РФ сохранил прогноз по инфляции на 2023 год на уровне 5-7%

Банк России третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Банк России третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });