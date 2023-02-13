Коррекция топливного демпфера позволит бюджету сэкономить до 300 млрд рублей до конца года

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Топливный рынок обсуждает инициативу правительства, которое в очередной раз вносит изменения в расчет демпфера - и по бензину, и по дизтопливу - начиная с апреля 2023 года.

Эксперты отмечают, что относительно нефтепродуктов выбрана довольно мягкая форма изменения налогового законодательства, тогда как в сложившихся условиях можно было ожидать и более жестких мер.

С сентября 2022 года цена экспортной альтернативы в формуле бензинового демпфера рассчитывается с учетом понижательного коэффициента, равного величине дисконта в цене Urals относительно Brent. Затем дисконт был ограничен в $20 за баррель с января 2023 года до конца 2025 года.

Правительство предлагает с января по март 2023 года ограничить дисконт в экспортной цене бензина величиной в $20 за баррель, с апреля 2023 по декабрь 2025 года - в $25 за баррель. Кроме того, предполагается ввести дисконт и в расчете цены экспортной альтернативы по дизельному топливу, но только на 2023 год. С апреля по декабрь дисконт на дизельное топливо будет ограничен в $10 за баррель.

Оценки экономии бюджета для федерального бюджета в 2023 году от корректировки топливного демпфера получили довольно широкий диапазон: от 100 млрд рублей до 300 млрд рублей. Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в 2022 году составили рекордные 2,16 трлн рублей (в 2021 году - 674,5 млрд рублей).

По данным Минэнерго, в 2022 году в России было произведено порядка 85 млн тонн дизельного топлива и 42,6 млн тонн бензинов.

Оценка выплат

Старший аналитик ИБ "Синара" Кирилл Бахтин подсчитал, что с учетом базовых предпосылок на 2023 год (Brent $100 за баррель, Urals $75 за баррель, средний курс 67, добыча ЖУВ 10,2 мбс), российский бюджет сэкономит порядка 110 млрд рублей на выплатах нефтяникам по демпферу на бензин и дизельное топливо (1% от налогов на нефтегазовый сектор).

"Стоит обратить внимание, что применение дисконта в формуле демпфера сказывается и на НДПИ на нефть, который становится меньше", - добавляет Бахтин. Аналитики SberCIB Investment Research считают, что при прочих равных размер демпфера уменьшится на 150-200 млрд рублей, но "фактическое изменение зависит от многих вещей, в том числе от цен на бензин и дизель в Европе".

Главный аналитик по макроэкономике, рынкам нефти и нефтепродуктов ООО "Петролеум Трейдинг" (крупнейший частный топливный трейдер России) Андрей Дьяченко отмечает, что в конце 2022 года наблюдался рост производства нефтепродуктов: если в январе 2022 года в среднем в неделю производилось 1,627 млн дизельного топлива и 795,7 тысячи тонн бензинов, то в декабре эти цифры составили 1,761 млн тонн и 854,3 тысячи тонн соответственно.

"МЭА оценивает российский экспорт в декабре в 1,17 млн тонн дизельного топлива и 226,5 тысячи тонн бензинов в неделю. Демпфер выплачивается на топливо, реализуемое на внутреннем рынке. Из приведенных цифр получаем текущую емкость внутреннего рынка - 590 тысяч тонн дизельного топлива и 628 тысяч тонн бензинов в неделю. Хотя для дизельного топлива такая оценка выглядит заниженной, думаю, что реальная емкость российского рынка по дизелю - на уровне 750-800 тысяч тонн в неделю. Таким образом изменения в расчете демпфера дадут правительству экономию на выплатах порядка 124-160 млрд рублей по дизельному топливу и 66 млрд рублей для бензинов (если формула расчета будет продлена до конца года). В сумме это около 190-226 млрд рублей до конца 2023 года", - считает он.

Генеральный директор агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов оценивает, что с учетом предлагаемых изменений в формулы демпферов бюджет во II полугодии может экономить на бензиновом демпфере почти 7 000 рублей/т, на дизельном - чуть более 4 000 рублей/т. "Это даст экономию бюджетных средств во втором полугодии на уровне 37-39 млрд рублей в месяц в условиях текущей конъюнктуры внешнего рынка и при сегодняшних объемах отгрузки бензина и дизтоплива на российский рынок. В итоге экономия бюджетных средств может составить примерно 74 млрд в апреле-июне 2023 года и 228 млрд рублей в июле-декабре, то есть свыше 300 млрд рублей до конца года", - говорит он.

Консультант исследовательской группы "Петромаркет" Мария Арье отмечает: "По нашим оценкам, если бы новые формулы демпфирующих надбавок заработали уже в феврале, а текущая рыночная конъюнктура сохранилась неизменной до конца месяца, производители моторных топлив получили бы за поставку 1 тонны автобензина и дизтоплива на внутренний рынок в качестве демпфера порядка 8 500 рублей и 16 500 рублей соответственно, что более чем на 2 000 рублей и 4 000 рублей меньше, чем их величины, рассчитанные по действующим формулам. Подобное сокращение выплат по демпферу позволило бы федеральному бюджету только в феврале сэкономить примерно 21 млрд рублей".

Дефицита не будет

Зато в чем сходятся опрошенные эксперты, так это в спокойствии за насыщение внутреннего рынка нефтепродуктов. Объемы производства топлива - на высоком уровне, а компании, испытывая сложности с экспортом из-за эмбарго EC и G7, активно поставляют нефтепродукты на рынок России.

"Я не вижу факторов риска, которые могут создать структурный дефицит на внутреннем рынке. Возможны локальные перебои, вызванные проблемами с логистикой или авариями на производствах. Несмотря на избыточные (по сравнению с внутренним потреблением) производственные мощности, российские НПЗ за исключением единичных случаев не могут направить на экспорт все свое производство. Здесь ограничением выступает транспортно-логистическая система, расширить которую быстро не получится. Кроме этого, запасы нефтепродуктов находятся на максимальных значения. Их динамика за последние два года позволяет предполагать, что внутренний рынок может спокойно пережить возможное временное снижение производства", - говорит Дьяченко.

Турукалов объясняет, что профицит нефтепродуктов на внутреннем рынке является следствием проблем с неперестроенной в полной мере логистикой экспорта нефтепродуктов. Когда нефтяные компании заместят европейский спрос отгрузками в других направлениях, профицит топлив в России снизится.

"Переработка потеряет на демпфере, но при этом приобретет за счет обратного акциза на нефть, который будет рассчитываться от более высоких цен. Оценка рисков на российском рынке нефтепродуктов затруднена недостатком вводных и меняющимися условиями. Нефтяные компании получали высокий дизельный демпфер в 2022 году, и это не предотвратило серьезные проблемы на рынке зимнего дизтоплива в IV квартале прошлого года. В связи с этим нельзя говорить о линейном влиянии выплат по демпферу на благополучие внутреннего рынка. Да и дизтопливо все равно останется чрезмерно субсидированным нефтепродуктом даже после урезания выплат по демпферу", - говорит он.

Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года. Он рассчитывается по разнице между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно). Если эта разница положительная, а экспорт становится выгоднее поставок на внутренний рынок, то государство платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - нефтяники платят в бюджет.