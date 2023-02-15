Инфляция в РФ с 7 по 13 февраля замедлилась до 0,18%

В годовом выражении инфляция немного ускорилась до 11,8%

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 7 по 13 февраля составила 0,18% после 0,26% с 31 января по 6 февраля, 0,21% с 24 по 30 января, 0,14% с 17 по 23 января, 0,15% с 10 по 16 января и 0,24% с 1 по 9 января 2023 года, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца цены к 13 февраля выросли на 0,40%, с начала года цены к 13 февраля повысились на 1,24%.

Из данных за 13 дней февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 13 февраля немного ускорилась до 11,80% с 11,78% на 6 февраля (расчеты на 6 февраля уточнены после выхода данных Росстата за январь) и 11,77% на конец января.

В 2022 году инфляция начала ускоряться во второй половине февраля, поэтому со следующей недели годовая инфляция начнет постепенно замедляться с резким снижением в марте (в марте 2022 года цены за месяц подскочили сразу на 7,61%, поэтому в марте этого года годовая инфляция может замедлиться примерно на 7 п.п. и уйти в район 4%).

Основной причиной замедления инфляции во вторую неделю февраля по сравнению с первой неделей стало торможение роста цен на овощи. Цены на плодоовощную продукцию с 7 по 13 февраля выросли на 3,3% (с 31 января по 6 февраля подскочили сразу на 5,1%), в том числе на лук - на 10,1%, огурцы - на 6,2%, помидоры - на 4,1%, бананы - на 2,8%, морковь - на 2,4%, картофель - на 2,2%, свеклу - на 0,4%, яблоки - на 0,3%.

За период с 7 по 13 февраля выросли также цены: на куриные яйца - на 0,7%, рыбу мороженую, консервы мясные для детского питания - на 0,6%, консервы овощные для детского питания - на 0,5%, чай черный - на 0,4%.

В то же время с 7 по 13 февраля снизились цены на крупу гречневую и муку пшеничную - на 1,1%, свинину - на 0,6%, мясо кур, молоко стерилизованное, сахарный песок, пшено - на 0,2%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров за неделю подорожали зубные пасты - на 1,3%, спички - на 0,5%.

Одновременно цены на телевизоры снизились на 1,5%, электропылесосы - на 0,8%, смартфоны, плиты ДСП - на 0,6%.

Цены на автомобильный бензин практически не изменились, дизельное топливо - снизились на 0,2%.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета увеличилась с 7 по 13 февраля на 6,0% (с 31 января по 6 февраля выросла на 0,6%).

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 10 февраля, приняв ожидаемое решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5%, дал рынку "ястребиный" сигнал о будущей направленности ДКП.

По итогам трех предыдущих заседаний ЦБ не давал рынку направленного сигнала, используя в заявлении только формальную его часть. ("Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков").

В этот раз ЦБ к формальной части сигнала добавил "ястребиную" фразу. "При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - заявил регулятор. В глоссарии ЦБ под "ближайшими" понимаются, как правило, три предстоящих заседания.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам совета директоров ЦБ 10 февраля заявила, что проинфляционные риски в экономике РФ в целом увеличились, поэтому вероятность повышения ключевой ставки в 2023 году превышает вероятность ее снижения.

"В последнее время произошли важные изменения. С одной стороны, заметно ухудшились условия внешней торговли - снизились цены на российскую нефть. С другой - ситуация в экономике складывается лучше октябрьского прогноза. Продолжается сдвиг в структуре спроса: потребление остается сдержанным, частные инвестиции замедляются, но растут бюджетные расходы. При этом проинфляционные риски в целом увеличились. Поэтому в текущем году вероятность повышения ставки превышает вероятность ее снижения. Целесообразность изменения ставки будет определяться развитием ситуации", - сказала глава ЦБ.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 5-7%, прогноз Минэкономразвития - 5,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, по инфляции в 2023 году составляет 6,2%.