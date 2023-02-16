Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:56

Валютизация сбережений россиян в 2022 году сократилась на 8,4 п.п.

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Валютизация сбережений населения в 2022 году с учетом переводов в иностранные юрисдикции сократилась на 8,4 процентного пункта (п.п.), говорится в обзоре рисков финансовых рынков ЦБ.

Сокращение наблюдалось даже с учетом наблюдавшегося роста переводов средств в банки-нерезиденты и брокеры-нерезиденты. В условиях высоких санкционных рисков, в том числе связанных с "токсичными" валютами, в прошлом году граждане пересмотрели валютную структуру своих сбережений. В 2022 году снизилась совокупная валютизация сбережений физических лиц: сократились вложения в иностранные ценные бумаги (с 1,7 трлн рублей до 1,175 трлн рублей), объемы депозитов в иностранной валюте в банках-резидентах (с 6,790 трлн рублей до 3,877 трлн рублей), вместе с тем несколько выросли объемы наличной иностранной валюты (с 6,327 трлн рублей до 6,691 трлн рублей).

На этом фоне выросли объемы переводов денежных средств граждан в банки-нерезиденты: за 2022 год накопленный объем переводов вырос почти в три раза (с 2,272 трлн рублей до 6,630 трлн рублей). Вместе с тем, ЦБ отмечает, что этот показатель некорректно интерпретировать как прирост депозитов в иностранных банках.

"C одной стороны, существенная часть переведенных средств могла не остаться на депозитах, а быть потрачена физическими лицами за границей (оплата расходов в рамках пребывания в иностранных государствах, оплата интернет-заказов из-за границы в связи с уходом иностранных платежных систем из России и так далее). С другой стороны, российские граждане могли увеличивать объемы депозитов в иностранных банках и в 2022 году, и ранее, минуя прямые переводы средств из российской банковской системы (получение дохода с бизнеса, расположенного за границей, продажи иностранных активов и так далее)", - говорится в обзоре.

Даже с учетом роста переводов средств в иностранные юрисдикции валютизация сбережений граждан в течение 2022 года сократилась на 1,6 п.п., без учета переводов сокращение составило 8,4 п.п. Структура валютных счетов и вкладов в российских банках также претерпела изменения. В 2022 году доля юаня в структуре валютных накоплений достигла 11%, отмечает ЦБ.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минтранс предложил увеличить межпроверочный интервал бортовых устройств "Платона"

Ограничение на снятие наличной валюты в РФ будет продлено после 9 марта

Ограничение на снятие наличной валюты в РФ будет продлено после 9 марта

ЦБ объяснил скачок дефицита бюджета РФ в январе влиянием разовых факторов

"Лузалес" купит фабрики IKEA в Ленинградской и Кировской областях, "Слотекс" - в Новгородской

Россия будет исполнять обязательства по ранее выданным валютным госгарантиям в рублях

Россия будет исполнять обязательства по ранее выданным валютным госгарантиям в рублях

В Конгрессе предупредили о риске дефолта в США в июле-сентябре

В Конгрессе предупредили о риске дефолта в США в июле-сентябре

Правкомиссия одобрила продажу российских заводов IKEA компаниям "Лузалес" и "Слотекс"

Правкомиссия одобрила продажу российских заводов IKEA компаниям "Лузалес" и "Слотекс"

Нефть Brent подорожала до $85,85 за баррель

Рубль утром остался стабилен относительно доллара и юаня на фоне противоречивых факторов

Рубль утром остался стабилен относительно доллара и юаня на фоне противоречивых факторов

Минфин оценил доходы бюджета от ограничения дисконта Urals/Brent в 2023 году в 660 млрд руб.

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });