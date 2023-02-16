Валютизация сбережений россиян в 2022 году сократилась на 8,4 п.п.

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Валютизация сбережений населения в 2022 году с учетом переводов в иностранные юрисдикции сократилась на 8,4 процентного пункта (п.п.), говорится в обзоре рисков финансовых рынков ЦБ.

Сокращение наблюдалось даже с учетом наблюдавшегося роста переводов средств в банки-нерезиденты и брокеры-нерезиденты. В условиях высоких санкционных рисков, в том числе связанных с "токсичными" валютами, в прошлом году граждане пересмотрели валютную структуру своих сбережений. В 2022 году снизилась совокупная валютизация сбережений физических лиц: сократились вложения в иностранные ценные бумаги (с 1,7 трлн рублей до 1,175 трлн рублей), объемы депозитов в иностранной валюте в банках-резидентах (с 6,790 трлн рублей до 3,877 трлн рублей), вместе с тем несколько выросли объемы наличной иностранной валюты (с 6,327 трлн рублей до 6,691 трлн рублей).

На этом фоне выросли объемы переводов денежных средств граждан в банки-нерезиденты: за 2022 год накопленный объем переводов вырос почти в три раза (с 2,272 трлн рублей до 6,630 трлн рублей). Вместе с тем, ЦБ отмечает, что этот показатель некорректно интерпретировать как прирост депозитов в иностранных банках.

"C одной стороны, существенная часть переведенных средств могла не остаться на депозитах, а быть потрачена физическими лицами за границей (оплата расходов в рамках пребывания в иностранных государствах, оплата интернет-заказов из-за границы в связи с уходом иностранных платежных систем из России и так далее). С другой стороны, российские граждане могли увеличивать объемы депозитов в иностранных банках и в 2022 году, и ранее, минуя прямые переводы средств из российской банковской системы (получение дохода с бизнеса, расположенного за границей, продажи иностранных активов и так далее)", - говорится в обзоре.

Даже с учетом роста переводов средств в иностранные юрисдикции валютизация сбережений граждан в течение 2022 года сократилась на 1,6 п.п., без учета переводов сокращение составило 8,4 п.п. Структура валютных счетов и вкладов в российских банках также претерпела изменения. В 2022 году доля юаня в структуре валютных накоплений достигла 11%, отмечает ЦБ.