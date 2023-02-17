ВТБ в I квартале запустит сервис СБП для трансграничных переводов

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ в первом квартале запустит сервис системы быстрых платежей (СБП) для трансграничных переводов, говорится в сообщении госбанка.

ВТБ завершил тестирование сервиса СБП для трансграничных переводов и готовится запустить услугу в числе первых банков сразу после решения ЦБ, которое ожидается в первом квартале 2023 года.

Банк планирует организовать переводы в разные страны, в том числе рассматривает Белоруссию.

"Система быстрых платежей доказала свою эффективность и востребованность, в том числе за счет низкой тарифной политики. В общем объеме переводов ВТБ доля операций через СБП превысила 70% по итогам прошлого года. Новая опция будет способствовать еще более активному использованию сервиса среди жителей нашей страны", - отметил начальник управления "Переводы" ВТБ Алексей Хранилов, чьи слова приводятся в сообщении.

В октябре 2022 года ВТБ запустил собственный сервис трансграничных переводов по номеру телефона в дружественные страны, первой из которых стала Армения.

На сегодня клиенты ВТБ могут переводить средства онлайн в 10 стран ближнего зарубежья и регионов Азии. В этом году банк продолжит активно развивать альтернативные расчеты с дружественными странами и планирует удвоить их число.