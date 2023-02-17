VK продает платформу для ресторанов R_keeper ее основателям

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Интернет-компания VK подписала обязывающие соглашения о продаже компании "Фудплекс", ключевым продуктом которой является многофункциональная платформа для ресторанов R_keeper.

Как говорится в сообщении VK, покупателями выступили основатели платформы - Григорий Гуревич и Евгений Малахов. Сделка будет закрыта в марте. Сумма сделки не называется.

VK стала владельцем компании "Фудплекс" через свое дочернее ООО "ИТР" в сентябре 2022 года. Ранее "Фудплекс" входил в портфель "О2О Холдинга" - совместного предприятия VK и Сбербанка в сфере фудтеха и транспорта. В августе интернет-компания объявила о выходе из СП.