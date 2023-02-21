Рубль на старте торгов почти не меняется к доллару и юаню

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и юань меняются незначительно на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль почти стабилен в ожидании новых стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 74,55 руб./$1 (+5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 50,68 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,7 коп. - до 10,863 рубля.

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