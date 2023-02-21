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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

Прямые иностранные инвестиции в Китай в январе выросли на 14,5%

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В январе 2023 года объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая увеличился на 14,5% в годовом исчислении и составил 127,69 млрд юаней, сообщило "Синьхуа" со ссылкой на данные Министерства торговли страны.

В долларовом выражении показатель вырос на 10% - до $19,02 млрд.

Инвестиции в высокотехнологичный сектор взлетели на 62,8% в местной валюте.

В 2022 году объем ПИИ увеличился на 6,3% и достиг 1,23 трлн юаней.

Китай Минторговли
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