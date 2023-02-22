Рубль незначительно изменился к доллару и юаню на фоне неоднозначных внешних сигналов

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и юань слабо меняются на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль демонстрирует незначительные колебания на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала.

По итогам второй минуты торгов курс доллара США составил 75,15 руб./$1 (+6,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 0,3 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,3 коп. - до 10,853 рубля.

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