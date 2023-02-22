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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

Google уволит 240 сотрудников подразделения в Ирландии

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Google, которая входит в Alphabet Inc., планирует уволить 240 сотрудников в ирландском подразделении компании, что составляет 4,3% штата, пишет The Irish Times.

Это решение принято в соответствии с объявленным в январе планом сократить численность персонала компании по всему миру примерно на 12 тысяч человек, или на 6%.

За последние 12 месяцев капитализация Alphabet сократилась более чем на 28% (до $1,21 трлн), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite потерял свыше 15,2%.

Google США Ирландия Alphabet
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