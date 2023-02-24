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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

Рынок акций РФ просел ниже 2210 п по индексу МосБиржи на фоне новых антироссийских санкций

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу просел на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и новых антироссийских санкций Запада, подешевели бумаги компаний, попавшие в санкционные списки. Индекс МосБиржи опустился ниже 2210 пунктов, снижение сдерживалось резким ослаблением рубля. Выросли расписки TCS Group (+6,9%), поскольку банк не попал в санкционный список Великобритании.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2208,03 пункта (-0,2%), индекс РТС - 914,16 пункта (-1,6%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,4%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 76,11 рубля (+1,11 рубля) - максимума с апреля 2022 года.

За неделю индекс МосБиржи поднялся на 1,8%, индекс РТС просел на 0,7% на фоне роста доллара на 1,82 рубля.

МосБиржа
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