Уолл-стрит выросла в понедельник после падения на прошлой неделе

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили умеренным подъемом сессию в понедельник, немного восстановившись после резкого снижения по итогам предыдущей недели.

На минувшей неделе Dow Jones потерял 3%, что стало самым значительным падением с сентября прошлого года. Индекс S&P 500 опустился на 2,7%, Nasdaq - на 3,3%.

Падение Уолл-стрит спровоцировали сигналы сохранения высокой инфляции в США. Как показали опубликованные в пятницу статданные, индекс потребительских цен (индекс PCE) в Штатах в январе увеличился на 0,6% относительно предыдущего месяца, показав максимальный прирост за полгода.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, увеличился также на 0,6% за месяц (в декабре - на 0,4%). В годовом выражении рост индикатора, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, ускорился до 4,7% по сравнению с 4,6% в декабре. При этом аналитики ожидали менее значительного подъема - на 0,4% и 4,3% соответственно.

"Несмотря на короткую неделю, индекс S&P 500 показал максимальное недельное падение с начала года. Индикатор протестировал 200-дневную скользящую среднюю на уровне 3940 пунктов. Скорее всего, на этом уровне индекс получит некоторую поддержку в краткосрочной перспективе, но в конечном счете мы ожидаем падения ниже этой отметки, что откроет путь к декабрьским минимумам в районе 3775 пунктов", - написал старший технический стратег BTIG Джонатан Крински.

Тем временем в понедельник стало известно, что объем заказов на товары длительного пользования в США в январе упал на 4,5% относительно декабря, когда показатель подскочил на 5,1%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали снижения на 4%.

Аналитики отчасти объясняют рост индексов в понедельник некоторым снижением доходности американских гособлигаций, отмечает MarketWatch.

Акции биотехнологической компании Seagen Inc. подскочили на 10% на сообщениях СМИ о том, что американский фармацевтический гигант Pfizer Inc. ведет переговоры о покупке компании. Рыночная стоимость Seagen сейчас составляет около $30 млрд, и покупатель, вероятно, должен будет доплатить надбавку к этой сумме.

Капитализация Pfizer ссократилась на 2,3%.

Цена бумаг Union Pacific Corp. выросла на 11% на новости, что железнодорожный оператор планирует найти замену нынешнему главному исполнительному директору Лэнсу Фрицу в 2023 году. Как говорится в пресс-релизе компании, "совет директоров ищет CEO с длинным послужным списком и опытом в сфере безопасности, операционной эффективности, улучшения клиентских сервисов, инноваций, а также корпоративной культуры и устойчивого развития".

Стоимость американских депозитарных расписок Li Auto увеличилась на 0,3%. Китайский производитель электромобилей отчитался о росте выручки в четвертом квартале в 1,7 раза благодаря повышению продаж и ожидает сохранения высоких темпов роста в текущем квартале.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 72,17 пункта (0,22%) и составил 32889,09 пункта. Лидером роста в индексе стали акции Caterpillar Inc., подорожавшие на 1,6%, а лидером снижения - бумаги Walgreens Boots Alliance, подешевевшие на 1,2%.

Standard & Poor's 500 повысился на 12,2 пункта (0,31%) - до 3982,24 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 72,04 пункта (0,63%) и составил 11466,98 пункта.