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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:45

Рубль утром остался стабилен к доллару и юаню в ожидании новых стимулов к движению

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и юань стабильны на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль не изменился в ожидании новых стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 74,6675 руб./$1 (+6,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 76,48 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,1 коп. - до 10,709 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", стабильность рубля обусловлена отсутствием ярких сигналов, способных задать ему направление движения. Нацвалюта ранее уже отреагировала на новые санкционные ограничения. Мировые рынки капитала и нефтяные котировки во вторник утром колеблются в слабом плюсе. Заметный рост рубля накануне благодаря поддержке компаний-экспортеров перед основными налоговыми выплатами месяца также завершился.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $82,59 за баррель, что на 0,17% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена апрельских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $75,91 за баррель, что на 0,3% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник растут: японский Nikkei 225 поднимается на 0,33%, китайский CSI300 - на 0,04%, гонконгский Hang Seng на 0,43%, южнокорейский Kospi - на 0,99%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,45%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 подрастает на 0,14%.

Американские фондовые индексы завершили умеренным подъемом сессию в понедельник, немного восстановившись после резкого снижения по итогам предыдущей недели. Аналитики отчасти объясняют рост индексов в понедельник некоторым снижением доходности американских гособлигаций, отмечает MarketWatch.

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