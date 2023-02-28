Доходность 10-летних гособлигаций Германии обновила максимум с 2011 года

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Доходность десятилетних государственных облигаций Германии растет третью сессию подряд во вторник, показатель превысил 2,64% впервые с июля 2011 года на сигналах ускорения инфляции в еврозоне, пишет Trading Economics.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в феврале выросли на 7,2% в годовом выражении, ускорившись по сравнению с 7% в январе, показали опубликованные во вторник официальные данные.

В Испании инфляция ускорилась в феврале до 6,1% с январских 5,9%.

Темпы роста потребительских цен в обеих странах ускоряются уже второй месяц подряд, что повышает вероятность новых повышений процентных ставок со стороны Европейского центрального банка. Предварительные данные об инфляции в еврозоне будут обнародованы в четверг.

Рынок сейчас прогнозирует, что уровень ключевой ставки по депозитам в еврозоне будет составлять 4% в феврале 2024 года, тогда как в понедельник прогноз предусматривал показатель в 3,9%.

Следующее заседание ЕЦБ состоится 16 марта.