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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Saipem в IV квартале резко сократила чистый убыток, увеличила выручку на 72%

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Итальянская нефтесервисная Saipem SpA в четвертом квартале получила чистый убыток в размере 71 млн евро против 1,346 млрд евро за аналогичный период годом ранее, сообщается в отчете компании.

Выручка выросла на 72% - до 2,937 млрд евро.

Портфель заказов Saipem поднялся до 6,02 млрд евро с 2,33 млрд евро в октябре-декабре 2021 года.

По итогам всего 2022 года компания зафиксировала чистый убыток на уровне 209 млн евро по сравнению с 2,467 млрд евро за предыдущий год. Скорректированная EBITDA составила 595 млн евро. Выручка увеличилась на 53% и достигла 9,98 млрд евро. Портфель заказов вырос до 12,941 млрд евро против 6,952 млрд евро в 2021 году.

Saipem в 2023 году планирует получить выручку свыше 11 млрд евро, скорректированную EBITDA - около 850 млн евро.

Котировки акций компании снижаются на 1,2% в ходе торгов во вторник. Рыночная стоимость за последний год упала на 42% (до $2,9 млрд евро), в то время как фондовый индекс FTSE MIB повысился на 12,9%.

Saipem специализируется на инжиниринговых, буровых и строительных услугах для крупных проектов в области энергетики и инфраструктуры.

Saipem Италия
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