Saipem в I полугодии вышла в прибыль после убытка годом ранее

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Итальянская Saipem в первом полугодии 2023 года получила чистую прибыль 40 млн евро против убытка 130 млн евро годом ранее, сообщается в пресс-релизе компании.

Выручка за отчетный период выросла на 28% в годовом исчислении и составила 5,3 млрд евро. Скорректированная EBITDA за полгода увеличилась на 56%, до 410 млн евро. Чистый долг достиг 288 млн евро. Свободный денежный поток составил 63 млн евро. Капитальные затраты повысились на 61,6% - до 139 млн евро.

В первой половине 2023 года Saipem заключила новые контракты на сумму 6,69 млрд евро. Общий портфель заказов увеличился на 1,34 млрд евро по сравнению со вторым полугодием 2022 года и достиг 25,36 млрд евро.

В 2022 году компания объявила о продаже Onshore Drilling - бизнеса по бурению на суше. В связи с этим в первом полугодии 2023 года была прекращена деятельность в Кувейте и Латинской Америке. Проекты в Аргентине, Казахстане и Румынии будут переданы новому собственнику в течение третьего квартала этого года.

Выручка в секторе активов, основанных на сервисе, составила 2,622 млрд евро, увеличившись на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания заключила контракт с ExxonMobil на создание подводной инфраструктуры для месторождения Uaru в Гайане, по соглашению с Aramco установит пять платформ и подводных трубопроводов на месторождении Marjan в Саудовской Аравии, по договору c Turkish Petroleum OTC проложит трубопровод в Черном море, демонтирует платформу в Северном море для EnQuest Heather Limited.

Сектор морского бурения в первом полугодии 2023 года принес выручку 359 млн евро, что на 24,2% больше, чем годом ранее. Компания продлила с Aramco аренду самоподъемной установки Perro Negro 7 на десять лет, заключила с Eni контракт на использование бурового судна Santorini, а для Burullus Gas Co построит три скважины в Египте с использованием самопогружной установки Scarabeo 9.

Saipem специализируется на инжиниринговых, буровых и строительных услугах для крупных проектов в области энергетики и инфраструктуры.