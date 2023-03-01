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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Оборот розничной торговли России в январе сократился на 6,6%

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Оборот розничной торговли в России в январе 2023 года снизился на 6,6% по сравнению с показателем за январь 2022 года, до 3 трлн 372,7 млрд рублей, сообщил Росстат.

Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал снижение показателя на 9%.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в январе уменьшился на 2,1% в годовом выражении, до 1 трлн 673,6 млрд рублей (в декабре снижение составляло 3,9%). Оборот непродовольственной розницы сократился на 10,4%, до 1 трлн 699,1 млрд рублей (-11,1% в декабре).

В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров составил 49,6%, непродовольственных - 50,4% (в январе 2022 года - 47,6% и 52,4% соответственно).

Росстат
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