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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

В 2022 году экономика Бразилии выросла на 2,9%

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В 2022 году экономика Бразилии выросла на 2,9%, а в IV квартале ВВП снизился на 0,2% к предыдущему кварталу, показали данные государственного статистического агентства IBGE.

Это был первый поквартальный спад экономики страны с середины 2021 года, он произошел на фоне увеличения процентных ставок.

Динамика ВВП совпала с прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Объем производства в перерабатывающем секторе сократился на 1,4%, в строительстве спад составил 0,7%, в коммунальной сфере - 0,4%. Тем временем в сельскохозяйственном секторе был зафиксирован рост на 0,3%, а в секторе услуг, на который приходится около 70% бразильской экономики, подъем составил 0,2%.

Потребительские расходы и государственные расходы увеличились на 0,3%, однако капиталовложения бизнеса упали на 1,1%.

Бразильский экспорт в четвертом квартале подскочил на 3,5% относительно предыдущего квартала, тогда как импорт понизился на 1,9%.

Бразилия IBG
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