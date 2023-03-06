"Аэрофлот" в апреле возобновит рейсы в турецкий Даламан

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" с 6 апреля возобновит регулярные прямые рейсы из Москвы в Даламан (Турция), сообщила авиакомпания.

Сначала рейсы будут выполняться два раза в неделю, а с 27 апреля они станут ежедневными.

Даламан - крупный туристический центр на юго-западе Турции. В непосредственной близости от города находятся популярные морские курорты Фетхие и Мармарис.

Сейчас, по данным системы бронирования "Аэрофлота", прямыми рейсами компания летает в два города Турции - Стамбул и Анталью. Сообщалось, что с 27 мая "Аэрофлот" начнет летать в турецкий Измир.