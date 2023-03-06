Доллар подешевел на "Мосбирже" на 18,75 копейки, евро подорожал на 17,75 копейки

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Доллар США немного понизился, евро, напротив, повысился на Московской бирже по итогам торгов понедельника; рубль не изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 75,45 руб./$1 в 19:00, что на 18,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,47 руб./EUR1, подорожав на 17,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,3 копейки - до 77,7 рубля. Курс китайского юаня опустился на 6,4 копейки - до 10,84 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил первые торги недели разнонаправленной динамикой к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти. Поддержку котировкам нацвалюты в течение дня оказывали ожидание улучшения ситуации с дефицитом бюджета РФ и увеличением экспортных нефтегазовых доходов, о чем свидетельствует решение Минфина РФ более чем в полтора раза снизить ежедневный объем продажи валюты.

Минфин РФ с 7 марта по 6 апреля планирует направить на продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила средства объемом 119,8 млрд рублей, ежедневный объем продажи составит эквивалент 5,4 млрд рублей. С 7 февраля объем ежедневных продаж составляет 8,9 млрд рублей. Таким образом, в марте он снизится в 1,6 раза.

Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам февраля составило положительную величину 12,3 млрд рублей, говорится в сообщении министерства финансов РФ.

Последний раз поступление нефтегазовых доходов превышало ожидания в декабре, до этого такая ситуация была в августе.

Операции по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила были возобновлены 13 января после их приостановки в конце января прошлого года. Минфин и ЦБ выпустили в начале года сообщения о том, что операции будут проводиться в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

Дефицит федерального бюджета РФ в январе-феврале 2023 года, по предварительным данным Минфина, составил 2,581 трлн рублей, приблизившись к годовому плану в 2,925 трлн рублей. В январе-феврале 2022 года бюджет был исполнен с профицитом в размере 415 млрд рублей.

Доходы бюджета за два месяца составили 3,163 трлн рублей, что на 25% ниже объема поступления доходов за тот же период 2022 года, говорится в сообщении Минфина РФ. В январе снижение было на 35%. При этом отставание нефтегазовых доходов от прошлогодних в январе-феврале сохранилась на январском уровне - около 46% (947 млрд рублей). Минфин объясняет это в первую очередь снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа.

Министерство напомнило, что в феврале с учетом снижения репрезентативности котировок цен на нефть марки Urals в качестве объективного ценового индикатора экспортных цен на российскую нефть механизм определения налоговой базы соответствующих налогов был уточнен. Министерство ожидает, что принятые изменения в налоговое законодательство будут содействовать постепенному восстановлению налоговых поступлений от нефтяного сектора - особенно во втором полугодии текущего года.

Расходы бюджета, по предварительной оценке, составили 5,744 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 52% (в январе отставание оценивалось в 59%). Минфин вновь объясняет эту динамику оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам.

Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2023 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты, говорится в сообщении регулятора. ЦБ сохранил все действующие лимиты на выдачу иностранной наличной валюты гражданам и юридическим лицам.

Так, если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, человек, который пока не воспользовался такой возможностью, может снять с него сумму до $10 тыс. или эквивалент в евро. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях.

Для банков на шесть месяцев продлен запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов. Банки могут продавать гражданам доллары и евро, поступившие в их кассы с 9 апреля 2022 года.

Юридические лица - резиденты могут получить в течение ближайшего полугода, то есть до 9 сентября 2023 года, наличную валюту на командировочные расходы, но не более $5 тыс. или эквивалент в евро, фунтах стерлингов, японских иенах. На выдачу других валют ограничений нет. Юрлица - нерезиденты получить наличные доллары, евро, фунты и иенах не могут. По другим валютам ограничений нет.

Комментарии аналитиков

"На прошлой неделе курс рубля к основным валютам изменился лишь незначительно. Тренд на ослабление рубля сохраняется: пара "доллар-рубль" закрепилась выше 75. Торги юанем, объем которых с поставкой "завтра" по итогам февраля впервые превысил объемы торгов долларом на Московской бирже, постепенно становятся приоритетными для курса рубля. Министерство финансов объявило, что в марте уменьшит объем продаж юаня из резервного фонда для сокращения дефицита бюджета, но увеличение продаж валюты со стороны экспортеров вряд ли на данном этапе существенно укрепит рубль. По мере восстановления цен на нефть можно ожидать, наоборот, привычной покупки валюты в резервные фонды. В текущей ситуации слабый рубль выглядит более предпочтительным", - рассказал "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев.

"На валютном рынке рубль впервые с начала месяца торгуется в плюсе (ко всем основным валютам). В то же время вряд ли уместно говорить об однозначном преимуществе российской валюты. Так, в первой половине дня доллар обновил недельный максимум и поднимался выше 75,9 руб. Отметим, что в понедельник не ожидается важных статистических событий, и в целом на текущей укороченной неделе торговая активность будет ниже, чем обычно. При этом нельзя исключать некоторой коррекции рубля в силу ухода инвесторов от риска в преддверии выходного дня в середине недели. В марте мы ожидаем достаточно высокую вероятность повторения долларом февральских максимумов (76,4-76,5 руб.), хотя основная борьба в паре, вероятно, будет происходить за закрепление выше 76 руб. При этом с учетом того, что из-за введения единого налогового платежа (ЕНП) все крупнейшие налоговые платежи "отодвинуты" теперь почти на самый конец месяца, рублю можно не ожидать видимой поддержки экспортеров до последней недели марта", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефть

Цены на нефть остаются ниже уровня предыдущей сессии в понедельник на фоне более слабого, чем ожидали инвесторы, прогноза китайских властей для темпов роста экономики страны на 2023 год, хотя и несколько поднялись с внутридневных минимумов.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 подешевели на 0,64% - до $85,28 за баррель. Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,35% - до $79,4 за баррель.

В течение сессии цена Brent опускалась до $84,4 за баррель, WTI - до $78,32 за баррель.

Правительство КНР ставит целью увеличение ВВП примерно на 5% в текущем году, сообщил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на открытии сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в воскресенье.

Многие экономисты ожидали, что целевой показатель роста экономики будет более амбициозным, пишет Bloomberg. Это может означать, что власти Китая планируют воздержаться от новых мер налогово-бюджетного и денежно-кредитного стимулирования, отмечает агентство.

Саудовская госкомпания Saudi Aramco дала понять, что уверена в перспективах спроса на нефть, объявив о повышении цен для европейских и азиатских покупателей почти на все сорта нефти в апреле.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 7 марта на 1,36 копейки, до 75,4728 руб./$1, и увеличил курс евро на 18,84 копейки, до 80,2353 руб./EUR1.

Курсы валют

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник поднялся на 0,92 копейки по отношению к пятнице и составил 75,4915 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00, напротив, опустился на 1,18 копейки и составил 75,4649 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 288,666 млн, из которых $457,266 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $831,4 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 21,85 копейки, до 80,2699 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 20,7 копейки, увеличившись до 80,2511 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR852,375 млн, из которых EUR201,734 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR650,641 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок поднялись на 1 базисный пункт - до 7,68% и 7,74% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно пятницы - 7,9%, 8,3% и 8,53% годовых соответственно.