Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:22

Автохолдинг РРТ в 2022 году увеличил выручку в пять раз

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - ООО "РРТ" (Петербург, подразделение автомобильного холдинга РРТ по продажам) в 2022 году увеличило выручку по РСБУ в 5,3 раза по сравнению с показателем 2021 года - до 11,234 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Годовая чистая прибыль РРТ выросла в 10,7 раза - до 214,009 млн рублей, себестоимость продаж - в 5,6 раза, до 9,852 млрд рублей.

Убыток от продаж в 2022 году составил 212,427 млн рублей, что в 8,5 раза больше, чем в предыдущем году. Прибыль до налогообложения увеличилась почти в 9,2 раза, до 216,297 млн рублей.

Долгосрочные обязательства компании за год выросли в 16 раз, до 4,899 млрд рублей. В частности, кредиторская задолженность возросла с 122,291 млн рублей до 263,195 млн рублей. При этом краткосрочные обязательства сократились на 15,2%, до 294,311 млн рублей.

"Интерфакс" попросил компанию прокомментировать финансовые итоги 2022 года.

После начала военной операции на территории Украины большинство работавших в России мировых автоконцернов весной 2022 года прекратили поставки в страну автомобилей и компонентов. Часть из них приостановили свои локальные производства на неопределенный срок, некоторые - передали активы в госсобственность РФ и местным частным владельцам.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2022 году упали на 58,8%, до 687,37 тысячи штук. Как следует из подсчетов "Интерфакса" на основании данных АЕБ, по итогам 2022 года авторынок по количеству проданных автомобилей стал "российско-китайским" уже более чем наполовину. Совокупные продажи отечественных брендов (Lada, УАЗ и ГАЗ) снизились при этом на 39,8%, до 264,661 тыс. шт. Реализация китайских автомобилей (Chery, Haval, Geely, а также Changan, FAW, DFM и GAC), напротив, выросла - на 7,4%, до 123,39 тыс. единиц.

Автомобильный холдинг РРТ объединяет 10 автоцентров в 6 городах России. В структуру РРТ входят салоны продаж автомобилей Chery, Geely, Exeed, УАЗ, Omoda в Пскове, Казани, Мурманске, Вологде, в Воронеже и Санкт-Петербурге. Холдинг реализует новые автомобили и автомобили с пробегом. Также располагает сетью сервисов по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей, которые находятся в Вологде, Воронеже, Казани, Мурманске и Пскове.

РРТ Петербург АЕБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Henkel намерена уйти из России до конца марта

Путин поручил освободить туроператоров по внутреннему туризму от уплаты НДС

Путин поручил освободить туроператоров по внутреннему туризму от уплаты НДС

РФ вводит федеральные специальные марки для вина с эмблемой "Вино России"

РФ вводит федеральные специальные марки для вина с эмблемой "Вино России"

Экспорт зерна из РФ с 1 июля 2022 года достиг 40 млн т

Экспорт зерна из РФ с 1 июля 2022 года достиг 40 млн т

Банк России ждет роста потребительского кредитования в 2023 году на 8-12%

Банк России ждет роста потребительского кредитования в 2023 году на 8-12%

ЦБ спрогнозировал прибыль банков РФ в 2023 году на уровне 1,2-1,5 трлн рублей

Годовая чистая прибыль "АвтоВАЗа" по РСБУ упала в семь раз

Годовая чистая прибыль "АвтоВАЗа" по РСБУ упала в семь раз

Brent подорожала до $86,4 за баррель

Российское юрлицо VK выкупило 100% "Деньги.Мэйл.Ру" у аффилированной структуры

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });