Автохолдинг РРТ в 2022 году увеличил выручку в пять раз

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - ООО "РРТ" (Петербург, подразделение автомобильного холдинга РРТ по продажам) в 2022 году увеличило выручку по РСБУ в 5,3 раза по сравнению с показателем 2021 года - до 11,234 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Годовая чистая прибыль РРТ выросла в 10,7 раза - до 214,009 млн рублей, себестоимость продаж - в 5,6 раза, до 9,852 млрд рублей.

Убыток от продаж в 2022 году составил 212,427 млн рублей, что в 8,5 раза больше, чем в предыдущем году. Прибыль до налогообложения увеличилась почти в 9,2 раза, до 216,297 млн рублей.

Долгосрочные обязательства компании за год выросли в 16 раз, до 4,899 млрд рублей. В частности, кредиторская задолженность возросла с 122,291 млн рублей до 263,195 млн рублей. При этом краткосрочные обязательства сократились на 15,2%, до 294,311 млн рублей.

"Интерфакс" попросил компанию прокомментировать финансовые итоги 2022 года.

После начала военной операции на территории Украины большинство работавших в России мировых автоконцернов весной 2022 года прекратили поставки в страну автомобилей и компонентов. Часть из них приостановили свои локальные производства на неопределенный срок, некоторые - передали активы в госсобственность РФ и местным частным владельцам.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2022 году упали на 58,8%, до 687,37 тысячи штук. Как следует из подсчетов "Интерфакса" на основании данных АЕБ, по итогам 2022 года авторынок по количеству проданных автомобилей стал "российско-китайским" уже более чем наполовину. Совокупные продажи отечественных брендов (Lada, УАЗ и ГАЗ) снизились при этом на 39,8%, до 264,661 тыс. шт. Реализация китайских автомобилей (Chery, Haval, Geely, а также Changan, FAW, DFM и GAC), напротив, выросла - на 7,4%, до 123,39 тыс. единиц.

Автомобильный холдинг РРТ объединяет 10 автоцентров в 6 городах России. В структуру РРТ входят салоны продаж автомобилей Chery, Geely, Exeed, УАЗ, Omoda в Пскове, Казани, Мурманске, Вологде, в Воронеже и Санкт-Петербурге. Холдинг реализует новые автомобили и автомобили с пробегом. Также располагает сетью сервисов по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей, которые находятся в Вологде, Воронеже, Казани, Мурманске и Пскове.