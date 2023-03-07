Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:28

Выработка бензина в РФ в 2022 году впервые превысила производство мазута

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Выработка бензина в России в 2022 году впервые превысила производство мазута. Такие данные содержатся в материалах Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков (АНН).

Переработка составила 271,74 млн тонн в год, бензин – 42,58 млн тонн (16%), мазут – 40,4 млн тонн (15%). В протоколе АНН отмечается, что это стало возможным благодаря введению стимулирующих модернизацию мер – через механизм возвратного акциза.

Также в прошлом году российские предприятия произвели 10,66 млн тонн авиакеросина и 85,14 млн тонн дизельного топлива.

Глубина переработки нефти в 2022 году достигла 83,9% против 83,4% в 2021 году. Объем инвестиций, направленных на модернизацию нефтеперерабатывающих и нефтехимических мощностей, – 100 млрд рублей (против 138 млрд рублей в 2021 году).

По оценке ассоциации, нефтеперерабатывающая промышленность в 2022 году "в целом справилась с задачей по обеспечению народного хозяйства страны нефтепродуктами в необходимых объемах и нужного качества". Вместе с тем, РФ экспортировала 35 млн тонн дизтоплива, 32,3 млн тонн мазута, 4,8 млн тонн бензина и 1,5 млн тонн авиакеросина.

Ассоциация нефтепереработчиков и нефтехимиков АНН нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Henkel намерена уйти из России до конца марта

Henkel намерена уйти из России до конца марта

Путин поручил освободить туроператоров по внутреннему туризму от уплаты НДС

Путин поручил освободить туроператоров по внутреннему туризму от уплаты НДС

РФ вводит федеральные специальные марки для вина с эмблемой "Вино России"

РФ вводит федеральные специальные марки для вина с эмблемой "Вино России"

Экспорт зерна из РФ с 1 июля 2022 года достиг 40 млн т

Экспорт зерна из РФ с 1 июля 2022 года достиг 40 млн т

Банк России ждет роста потребительского кредитования в 2023 году на 8-12%

Банк России ждет роста потребительского кредитования в 2023 году на 8-12%

ЦБ спрогнозировал прибыль банков РФ в 2023 году на уровне 1,2-1,5 трлн рублей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });