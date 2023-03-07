Выработка бензина в РФ в 2022 году впервые превысила производство мазута

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Выработка бензина в России в 2022 году впервые превысила производство мазута. Такие данные содержатся в материалах Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков (АНН).

Переработка составила 271,74 млн тонн в год, бензин – 42,58 млн тонн (16%), мазут – 40,4 млн тонн (15%). В протоколе АНН отмечается, что это стало возможным благодаря введению стимулирующих модернизацию мер – через механизм возвратного акциза.

Также в прошлом году российские предприятия произвели 10,66 млн тонн авиакеросина и 85,14 млн тонн дизельного топлива.

Глубина переработки нефти в 2022 году достигла 83,9% против 83,4% в 2021 году. Объем инвестиций, направленных на модернизацию нефтеперерабатывающих и нефтехимических мощностей, – 100 млрд рублей (против 138 млрд рублей в 2021 году).

По оценке ассоциации, нефтеперерабатывающая промышленность в 2022 году "в целом справилась с задачей по обеспечению народного хозяйства страны нефтепродуктами в необходимых объемах и нужного качества". Вместе с тем, РФ экспортировала 35 млн тонн дизтоплива, 32,3 млн тонн мазута, 4,8 млн тонн бензина и 1,5 млн тонн авиакеросина.