ВТБ из-за санкций может продать дочерний банк в Анголе

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - ВТБ может продать дочерний банк в Анголе из-за санкций, заявил глава российского банка Андрей Костин в интервью французской газете Les Echos.

ВТБ в прошлом году одним из первых попал в санкционные списки США и ЕС, что сильно ударило по международному бизнесу банка.

"В течение года мы не открыли ни одного нового офиса в других странах. Мы изучаем возможности. Банку, находящемуся под санкциями, трудно расширять географию присутствия, за исключением, пожалуй, Ирана. Даже в Африке экспансия затруднена. Наш филиал в Анголе пострадал от санкций, и, скорее всего, мы должны будем его продать", - заявил Костин.

ВТБ принадлежит 50,1% в Banco VTB Africa, еще 49,9% акции банка владеет президент ангольской госкомпании Endiama Антонио Карлос Сумбуле.

В настоящее время ВТБ сконцентрирован на работе в России и в странах, с которыми у банка большой объем внешней торговли. Прежде всего это Китай, с которым в 2022 году объем товарооборота достиг $190 млрд.

"Наш филиал в этой стране пока небольшой (с точки зрения показателей, несколько процентов от общего объема нашего оборота). Но он будет расти. Юань, догнав доллар и евро, станет для России валютой, в которой будут осуществляться расчеты, возможно даже в торговле с другими странами. Я больше ничего не хочу оплачивать в долларах", - заявил Костин.

"Мы санкционный банк и сегодня работаем только в рублевой зоне, с российскими компаниями. Мы потеряли наш банк в Германии. Несмотря на то, что он по-прежнему носит имя ВТБ, он вне нашего управления. При этом мы оставили его в хорошем состоянии. Мы сделали предложение Кристин Лагард, главе ЕЦБ, она непревзойденный специалист в финансовой сфере, я хорошо ее знаю, но у меня более нет контактов с ней. Наше предложение простое: обмен активов. Если у вас есть проблемы с вашими активами в России, передайте их нам в обмен на наши активы в Германии. Западные банки проявили к этому интерес. Но не западные правительства", - рассказал глава ВТБ.

ВТБ вел переговоры об обмене активов дочернего банка VTB Bank Europe на российские активы RBI, писало в сентябре прошлого года издание Frank Media со ссылкой на источники. Группа пыталась получить разрешение Европейского Центробанка на сделку по обмену.