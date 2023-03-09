Мэрия Москвы заключит офсетный контракт на обслуживание коммунальной техники

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы проведет конкурс на право заключения офсетного контракта на оказание услуг по сервисному обслуживанию городской коммунальной техники, сообщила пресс-служба горадминистрации. Такое распоряжение подписал мэр города Сергей Собянин.

По условиям контракта победитель конкурса возьмет на себя обязательства в течение трех лет организовать на территории столицы четыре сервисных центра для обслуживания коммунальной техники. Общий объем инвестиций составит не менее 1 млрд рублей.

Мэрия гарантирует закупки порядка 30 тысяч услуг по сервисному обслуживанию дорожно-уборочной и иной коммунальной техники в течение 10 лет - с 2023 по 2032 год.

Всего было заключено шесть офсетных контрактов общим объемом закупки 84,4 млрд рублей, из них пять контрактов предусматривают организацию производства лекарств и изделий медицинского назначения, один контракт - производство детского питания. В планах - заключение не менее 10 офсетных контрактов на производство лекарственных препаратов, медицинских изделий, аккумуляторных батарей для электротранспорта, медицинской мебели и другой продукции.