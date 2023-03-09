Суд существенно снизил взыскание с "РН-Краснодарнефтегаза" по иску СТГ

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Краснодарского края при повторном рассмотрении дела по иску АО "Стройтрансгаз" (СТГ) о взыскании с ООО "РН-Краснодарнефтегаз" (дочерняя компания НК "Роснефть") задолженности по договору подрядных работ на магистральном нефтепроводе "Тихорецк-Туапсе-2" постановил взыскать с ответчика 12,3 млн рублей.

Решение суда есть в картотеке арбитражных дел.

Итоговая сумма в десять раз меньше объема заявленных требований СТГ (130,89 млн рублей) и значительно меньше суммы, подлежащей удовлетворению в первоначальном решении суда первой инстанции (76,3 млн рублей).

А 2011 году сторонами был заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "МН "Тихорецк-Туапсе-2", участок Тихорецк-Заречье. Строительство. Горный участок (от 185,088 км - 225,2 км)". Цена договора составила 3,228 млрд рублей.

В 2013 году стороны дополнили первоначальный договор пунктом, согласно которому заказчик резервирует 5% от суммы затрат до завершения работ и подписания акта приемки объекта. При этом продолжительность гарантийного срока на результат работ составляет два года от даты подписания акта приемки объекта.

Гарантийный срок истек 11 декабря 2016 года, что, по мнению истца, свидетельствовало о наступлении обязанности выплатить сумму гарантийного удержания в размере 118,449 млн рублей. Отсутствие выплаты со стороны "Краснодарнефтегаза" и послужило причиной обращения СТГ в суд.

Общая сумма исковых требований "Стройтрансгаза" составляла 130,9 млн рублей. Помимо 118,449 млн рублей долга, компания намеревалась взыскать пени и проценты за пользование чужими денежными средствами.

"Краснодарнефтегаз" был не согласен с выводами СТГ, ссылаясь на обнаруженные в течение гарантийного срока многочисленные дефекты и недостатки, стоимость устранения которых значительно превышает сумму долга. Как следует из материалов дела, в июне 2016 года "Краснодарнефтегаз" составил акт о выявленных дефектах по объекту "МН "Тихорецк-Туапсе-2". Согласно расчету компании, стоимость устранения выявленных дефектов составила 145,68 млн рублей.

Третье лицо в данном судебном разбирательстве - АО "Черномортранснефть" (структура "Транснефти") - также выражало несогласие с исковыми требованиями, мотивировав это тем, что срок выплаты суммы гарантированного удержания, являющейся предметом спора, еще не наступил. Компания ссылалась на пункт договора, в котором стороны определили, что гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку устранения выявленных недостатков и дефектов. Таким образом, взыскание гарантийного удержания, по мнению "Черномортранснефти", преждевременно.

Суд назначил судебную строительно-техническую экспертизу, по результатам которой ее эксперты подтвердили, что объект (нефтепровод) был поврежден, в том числе ввиду негативного воздействия на него окружающей среды.

После проведения дополнительной строительно-технической экспертизы, назначенной судом, эксперты пришли к выводу, что дефекты на "МН "Тихорецк-Туапсе-2", выявленные "Краснодарнефтегазом", могли возникнуть как из-за некачественно выполненных подрядчиком работ, так и в связи с природными катаклизмами, такими как оползни, сели; а также их можно объяснить недостаточностью надзора со стороны инженерно-технического персонала проектных, строительных и эксплуатационных организаций, невысокой квалификацией исполнителей и, в ряде случаев, отсутствием заинтересованности их в выпуске высококачественной продукции и строительно-монтажных работ.

Суд на заседании в сентябре 2021 года пришел к выводу, что срок выплаты ответчиком зарезервированной суммы наступил 12 декабря 2016 года, соответственно, требования "Стройтрансгаза" подлежат удовлетворению в размере 72,689 млн рублей основного долга. Суд исключил из этой суммы стоимость устранения скрытых дефектов, выявленных при внутритрубной диагностике. Также суд постановил взыскать 3,6 млн рублей пени и 95,7 тыс. рублей расходов по оплате госпошлины.

"РН-Краснодарнефтегаз" обжаловал решение в апелляционной инстанции, который подтвердил правомерность действий суда первой инстанции. Вместе с тем, кассационный суд отменил эти решения и направил дело на новое рассмотрение.

Арбитражный суд Краснодарского края при повторном рассмотрении дела в течение 2022 года, изучил выводы ООО "Центр независимых строительных экспертиз", согласно которым в соответствии с локальным сметным расчетом 2 сметная стоимость работ на устранение дефектов, выявленных при внутритрубной диагностике, составит 32,892 млн рублей, а устранение дефектов, выявленных при обследовании специалистами, потребует 120,928 млн рублей.

Суд принял во внимание то, что первоначально работы, выполненные генеральным подрядчиком, были приняты заказчиком без каких-либо замечаний, а результат выполненных работ принят ответчиком с комиссионным обследованием.

Суд также принял во снимание невозможность с точностью определить период возникновения выявленных недостатков (дефектов), пришел к выводу о том, что выявленные недостатки могли произойти частично по причине стихийных бедствий, что отражено в экспертных заключениях, а также по причине некачественной выполненной подрядчиком работы при недостаточности надзора со стороны заказчика и авторского надзора проектной организации.

При таких обстоятельствах, суд счел необходимым исключить (из суммы исковых требований - ИФ) стоимость устранения скрытых дефектов, выявленных при внутритрубной диагностике на 32,892 млн рублей, а в части дефектов на 120,928 млн рублей, выявленных при обследовании специалистами, пришел к выводу о наличии обоюдной вины, как истца, так и ответчика, в связи с чем, определил долю вины каждой из сторон 50/50.

В итоге суд на заседании 27 февраля 2023 года постановил взыскать с "Краснодарнефтегаза" 12,3 млн рублей основного долга, а также 611,25 тысячи рублей пени. В остальной части требований было решено отказать.

По нефтепроводу Тихорецк-Туапсе поставляется нефть на Туапсинский НПЗ "Роснефти". Мощность завода составляет 12 млн тонн в год, в настоящее время поставляется менее 9 млн тонн. Для увеличения поставок НК "Роснефть" организовала строительство нефтепровода Тихорецк-Туапсе-2. В декабре 2014 года были завершены строительные работы, после чего началось заполнение трубы, в ходе которого на 242-м км нефтепровода произошла авария с разгерметизацией. Вследствие аварии на горном склоне образовался котлован, произошел разлив нефти с попаданием нефтяной эмульсии в реку Туапсе и Черное море. После этого велись работы по восстановлению поврежденного участка. МН Тихорецк-Туапсе-2 до сих пор не введен в эксплуатацию.

Год назад "Черномортранснефть" получила положительное заключение Главгосэкспертизы по проекту реконструкции подводного перехода магистрального нефтепровода (ППМН) Тихорецк-Туапсе-2 через реку Кубань в Краснодарском крае. В рамках реконструкции ППМН предусматривалось строительство нового участка трубопровода общей протяженностью 1,4 км. В пойме Кубани планировалось провести работы по устройству подводного перехода методом наклонно-направленного бурения - протаскивания трубы под дном водного объекта.