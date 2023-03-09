Рубль немного укрепился к доллару и евро по итогам четверга на фоне дорожающей нефти

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и евро подешевели на Московской бирже по итогам торгов четверга, рубль немного укрепился к бивалютной корзине на фоне подрастающей нефти.

Курс доллара США составил 75,85 руб. в 19:00, что на 17,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,25 руб., подешевев на 34 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 25,06 копейки - до 77,83 рубля. Курс китайского юаня опустился на 0,6 копейки - до 10,85 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подрос к доллару и евро по итогам торгов четверга на фоне умеренно дорожающей нефти. Ее котировки увеличиваются с учетом того, что трейдеры продолжают оценивать заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла относительно будущей денежно-кредитной политики.

Руководство ФРС пока не приняло решения о том, на какую величину поднимет базовую процентную ставку на мартовском заседании, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США в среду.

Это решение, по его словам, будет зависеть от статданных по инфляции и занятости в Штатах, которые Федрезерву еще предстоит оценить.

Пауэлл повторил сказанные днем ранее в банковском комитете Сената слова о том, что ФРС готова ускорить темпы ужесточения политики в случае, если экономическая активность в США не начнет замедляться, а также о том, что финальный уровень ставки, вероятно, будет выше, чем предполагалось ранее.

Эти его заявления во вторник были восприняты трейдерами как сигнал того, что американский ЦБ вернется к более быстрым темпам подъема ставки на предстоящем заседании. В связи с этим в среду Пауэлл скорректировал текст своего заявления, подчеркнув, что ФРС оставляет вопрос о величине повышения ставки в марте открытым, пишет The Wall Street Journal.

"Я хочу подчеркнуть, что решение еще не принято, - сказал Пауэлл. - Однако если вся совокупность поступающих данных будет указывать на необходимость более быстрого ужесточения политики, мы будем готовы ускорить темпы повышения ставки".

ФРС повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов в январе - до 4,5-4,75% годовых. В декабре ставка была увеличена на 50 б.п., а до этого - четыре раза подряд на 75 б.п.

Следующее заседание Федрезерва пройдет 21-22 марта. Среди ключевых экономических отчетов, которые выйдут до него - февральские данные о безработице в США (10 марта) и о динамике потребительских цен (14 марта).

Февральские данные о безработице в США будут опубликованы в пятницу. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает увеличение числа рабочих мест в американской экономике на 205 тыс. при сохранении безработицы на уровне 3,4%.

Продажа и покупка валюты

Системно значимые кредитные организации (СЗКО), как основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров, в феврале увеличили продажу валюты на рынке до 496 млрд рублей с 455 млрд рублей в январе, говорится в Обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном ЦБ РФ.

Физические лица в феврале сократили покупку валюты на биржевом рынке и через крупнейшие банки до 72,6 млрд рублей со 111,3 млрд рублей в январе. Граждане приобрели доллары США и евро на сумму 61 млрд рублей и китайские юани на 11,6 млрд рублей в рублевом эквиваленте. Часть валюты приобретается физическими лицами для дальнейшего перевода денежных средств на иностранные счета, подчеркивает регулятор.

Участники рынка в феврале продолжили сокращать объем операций в "токсичных" валютах. Сокращение доли токсичных валют сопровождалось снижением объема чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами, подчеркивает Банк России. Так, экспортеры в феврале продали валюту на $7,8 млрд против $10 млрд в январе 2023 года и $15 млрд в декабре 2022 года. Это, как отмечает ЦБ, было обусловлено как снижением цен на нефть и газ, так и временным уменьшением валютных поступлений на фоне перехода нефтяных компаний на новые схемы поставок и расчетов, а также ростом соответствующих издержек.

Нетто-покупателями валюты на бирже в основном были банки, не относящиеся к СЗКО: в феврале они приобрели валюту на 539 млрд рублей (в январе - на 320,4 млрд рублей).

Ожидание санкций в отношении нового списка кредитных организаций способствовало росту неопределенности на валютном рынке, подчеркивает ЦБ. На этом фоне рубль ослаб по отношению к доллару США на 7,4%, участники рынка продолжили сокращать объем операций в "токсичных" валютах. Совокупная доля юаня (CNY/RUB и USD/CNY) на биржевом рынке выросла в феврале до 37% (в январе - 33%) от общего объема торгов. Сокращение доли токсичных валют произошло преимущественно за счет пары USD/RUB, доля которой снизилась до 36% (на 4 процентных пункта к январю), что стало минимальным значением за последние годы.

Снижение предложения долларов США на Московской бирже в условиях введения новых санкционных пакетов со стороны недружественных стран способствовало формированию в конце февраля временного дефицита ликвидности в долларах США на рынке свопов, отмечает ЦБ

Доля юаня в расчетах по экспорту из РФ, которая по состоянию на начало 2022 г. находилась в пределах статистической погрешности, за год подскочила в разы и превысила 10%.

"Доля токсичных валют в валютной структуре расчетов внешнеэкономической деятельности существенно сократилась. Альтернативной валютой расчетов, помимо российских рублей, становятся юани, тогда как прочие валюты дружественных стран используются крайне редко", - говорится в Обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном в четверг Банком России.

На начало 2022 г. расчеты по экспорту преимущественно производились в долларе и евро (в целом доля валют стран, впоследствии отнесенных к недружественным, составляла 87%). Доля юаня не превышала 0,5%, рубля - 12%. К концу года доля "токсичных" валют в расчетах за экспорт сократилась до 48%. Среди других валют наиболее часто для расчетов за экспорт стали использоваться рубли и юани - на них на начало 2023 года приходится 34% и 16% соответственно, на прочие валюты дружественных стран - 2%, пишет ЦБ.

Валютная структура платежей по импорту также значительно изменилась, однако менее существенно по сравнению с экспортом. Доля токсичных валют за 2022 г. сократилась с 65% в январе до 46% в декабре. Доля юаней за год выросла с 4% до 23%. При этом доля рубля даже несколько сократилась - с 29% до 27%, доля валют иных дружественных стран на начало 2023 г. составила 4%.

Мнение экспертов

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Егор Кульков, во второй половине четверга рубль стабилизировался в диапазоне 75,6-75,9 рублей за доллар США, при этом американская валюта сегодня слабеет по отношению к основным мировым конкурентам, несмотря на жесткие комментарии главы ФРС Пауэлла, озвученные во вторник. "Судя по ставкам денежного рынка, спрос на доллар на валютной секции Московской биржи несколько спал, но все еще остается повышенным. Это может быть связано с выкупом за рубли долларовых еврооблигаций VEON (MOEX: VEON), в результате которого у банков, владеющих выпуском, образуется открытая валютная позиция. Для закрытия возникающей короткой позиции по доллару банки вынуждены покупать валюту. Выкуп должен завершиться к 15 марта. Кроме того, текущие котировки привлекательны для продажи валюты экспортерами в ожидании приближающегося периода уплаты налогов. Таким образом, во второй половине марта могут сложиться условия для укрепления курса рубля ближе к 72 рублям за доллар", - говорит Кульков.

"В четверг утром доллар пытался развить успех вторника, когда американская валюта обновила более чем недельный максимум вслед за жесткой риторикой главы ФРС. Однако сегодня глобальные инвесторы начали фиксировать прибыль по доллару, что постепенно склонило чашу весов в пользу рубля и на российском рынке. Если в утренние часы доллар поднимался до 76,3 руб., обновив очередной пик с 27 февраля, то ближе к окончанию рабочего дня доллар торговался уже на уровне 75,6 руб. (. . .) В четверг Банк России опубликовал обзор рисков финансовых рынков, в котором отметил сокращение доли расчетов на бирже по паре "доллар-рубль" к концу февраля до очередного минимума за последние годы - 36%. Регулятор отметил, что новые санкции против финансового сектора и сокращение объемов продаж валюты экспортерами (из-за снижения цен на нефть и переориентации экспортных схем поставок и расчетов) привели к дефициту долларовой ликвидности на рынке свопов в феврале, что в том числе способствовало очередным минимумам по рублю (в самом конце месяца доллар обновлял пики с апреля 2022 г.)", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефть

Цены на нефть ускорили рост на торгах в четверг после публикации данных министерства труда США, показавших скачок числа новых заявок на пособие по безработице в стране до максимума с декабря прошлого года.

Опубликованная статистика несколько ослабила опасения трейдеров в отношении возможного возврата Федеральной резервной системы (ФРС) к более быстрым темпам ужесточения денежно-кредитной политики, отмечает агентство Bloomberg.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московском времени подорожали на 0,39% - до $82,98 за баррель. Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 0,5% - до $77,04 за баррель.

Данные министерства энергетики США, опубликованные накануне, показали неожиданное уменьшение коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе. Запасы сократились на 1,69 млн баррелей, тогда как опрошенные Bloomberg эксперты в среднем ожидали их роста на 1,6 млн баррелей.

Ценовое агентство Argus запустило расчет котировки российской нефти Urals в Индии, сообщили "Интерфаксу" участники рынка.

В самом Argus "Интерфаксу" тоже подтвердили информацию. Котировка определяется на условиях DAP Западное побережье Индии (delivered at place). При условиях CIF, которые раньше в основном использовались при отгрузке российской нефти в европейские порты, право собственности на сырье переходит к покупателю уже в порту отгрузки, DAP предполагает, что право собственности переходит только в порту назначения, то есть покупатель не несет ответственности за нефть, пока она ему не доставлена.

Котировка запущена 28 февраля, и до 7 марта скидка Urals к Brent составляла $16 за баррель, а 7 марта выросла до $17 за баррель.

Котировка определяется путем опросов индийских покупателей и трейдеров, которые покупают нефть у российских компаний и везут на целевой рынок, который стал сейчас основным для отечественной нефти Urals.

Итоги дня

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 10 марта на 44,51 копейки, до 75,9028 руб., и уменьшил курс евро на 41,24 копейки, до 80,1372 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг поднялся на 37,03 копейки по отношению ко вторнику и составил 75,8663 руб. В среду, 8 марта, торги в валютной секции Московской биржи не проводились из-за официального праздничного выходного дня в РФ. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 укрепился на 33,91 копейки и составил 75,8664 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 199,872 млн, из которых $359,645 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $840,227 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня", напротив, опустился, на 37,91 копейки, до 80,1579 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 44,12 копейки, уменьшившись до 80,1094 руб. Объем торгов евро составил EUR867,154 млн, из которых EUR193,215 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR673,939 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая опустилась на 3 базисных пункта - до 7,71% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и на срок 1 месяц остались на отметках 7,71% и 7,9% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев также не изменились относительно вторника - 8,3% и 8,53% годовых соответственно.