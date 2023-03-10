Агрохолдинг "Волго-Дон Агроинвест" Сергея Кукуры сменил владельца

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Агрохолдинг "Волго-Дон Агроинвест" ("ВДАИ"), основным владельцем которого был Сергей Кукура, сменил владельца, следует из данных ЕГРЮЛ.

С 9 марта единоличным владельцем ООО "ВДАИ" является бизнесмен Григорий Шапошников. Ранее 67% принадлежало Сергею Кукуре, 33% - его сыну Алексею.

"Интерфакс" направил запрос в агрохолдинг.

"ВДАИ" работает на территории семи областей - Волгоградской, Липецкой, Курской, Воронежской, Тамбовской, Рязанской и Самарской и занимается выращиванием зерновых и масличных культур, а также реализует овощеводческие и животноводческие проекты.

Осенью прошлого года сообщалось о намерении "ВДАИ" расширить производство в Воронежской области. В октябре ФАС удовлетворила ходатайства входящей в холдинг "Волгоградской агропромышленной компании" (ООО "ВАПК", на 99,9% принадлежит ООО "Волго-Дон Агроинвест") о приобретении ООО "СП Дон" и ООО "Зерновой дом". "Зерновой дом" занимается выращиванием зерновых культур, "СП Дон" - производством крахмала и крахмалосодержащих продуктов.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Волго-Дон Агроинвест" в 2021 году составила 1,83 млрд рублей против 1,4 млрд рублей в 2020 году, чистая прибыль - 20,7 млн рублей против 153,4 млн рублей чистого убытка соответственно. Результаты 2022 года пока не опубликованы.

Как сообщалось, земельный банк холдинга составляет 452 тыс. га, валовой сбор сельхозпродукции превышает 800 тыс. тонн в год.