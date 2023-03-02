Правительство разрешило ОЗК продать 25,49% акций "Еланского элеватора"

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ согласилось с продажей "Объединенной зерновой компанией" (ОЗК) 25,49% в ОАО "Еланский элеватор" (Волгоградская область).

Соответствующее распоряжение правительства подписано 1 марта 2023 года и размещено на официальном портале правовой информации.

Речь идет о продаже принадлежащих ОЗК 4 525 обыкновенных акций элеватора.

Правительство установило, что акции должны быть проданы на открытых торгах в форме аукциона по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета независимого оценщика.

По данным ЕГРЮЛ, остальной долей ОАО "Еланский элеватор" владеет "Волгоградская агропромышленная компания" (ВАПК), бенефициаром которой является Сергей Кукура.

Группа ОЗК – торгово-логистический оператор сельскохозяйственной продукции, входит в топ-5 крупнейших экспортеров российского зерна. Компания на 51% принадлежит государству. Еще одним крупным акционером (35,36%) является "Деметра-Холдинг". ОЗК также выполняет функции госагента по проведению закупочных и товарных интервенций на рынке зерна.