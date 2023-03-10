В 2022 году инвестиции в основной капитал в России выросли на 4,6%

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В России в 2022 году инвестиции в основной капитал выросли на 4,6%, говорится в докладе Росстата.

В IV квартале 2022 года инвестиции в основной капитал выросли на 3,3% по сравнению с IV кварталом 2021 года.

Росстат уточнил поквартальную динамику инвестиций в прошлом году - в III квартале 2022 года рост составил 2,3% в годовом сравнении (вместо 3,1%), во II квартале - 3,3% (вместо 4,1%), в I квартале - 13,8% (вместо 12,8%).

Рост инвестиций в основной капитал в России в 2021 году уточнен до 8,6% с 7,7%.

В номинальном выражении объем инвестиций за 2022 год составил 27 865,2 млрд рублей.

Динамика инвестиций в основной капитал оказалась значительно лучше прогнозов - Минэкономразвития в сентябре 2022 года улучшило свой прогноз по снижению инвестиций в основной капитал в 2022 году - до 2% с падения на 10,8% в августовской версии прогноза и на 19,4% в майской версии прогноза. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных в конце декабря "Интерфаксом, предполагал рост инвестиций в 2022 году на 3,0%.

В 2023 году Минэкономразвития ожидает (согласно прогнозу от сентября) снижение инвестиций на 1%. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных в начале марта, по динамике инвестиций на 2023 год предполагает их снижение на 2,1%.