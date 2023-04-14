Минэкономразвития прогнозирует рост инвестиций в основной капитал в РФ в 2023 году на уровне 0,5%

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Обновленный макропрогноз Минэкономразвития РФ предусматривает рост инвестиций в основной капитал в РФ в 2023 году на уровне 0,5% против ранее ожидавшегося снижения на 1% (прогноз от сентября 2022 года).

В 2024 году рост инвестиций должен составить 3,2%, в 2025 году – 3,7%, в 2026 году – 4,5%. Такие ожидания содержатся в основных параметрах сценарных условий на 2023-2026 годы, которые были согласованы с Минфином и направлены Минэкономразвития в правительство, сообщил журналистам представитель министерства.

Сентябрьский прогноз предполагал рост инвестиций в основной капитал в 2024 году на 3,9%, в 2025 году – на 3,7%.

Выступая в пятницу на совместной коллегии Минэкономразвития и Минфина глава экономического ведомства Максим Решетников подчеркнул, что если в прошлом году базой для роста инвестиций стали бюджетные вложения, то в дальнейшем поддержать положительную динамику должны частные инвестиции.

"У нас прошлом году инвестиционный процесс существенно был поддержан за счет бюджета: при общем росте инвестиций в 4,6% инвестиции из федерального бюджета превысили 26%. В этом году инвестиционный рост должен продолжиться за счет частной инициативы", - сказал он.

"На фоне сокращения сверхдоходов от экспорта и снижения прибыли крупных компаний требуется дальнейшее развитие инструментов поддержки инвесторов. Параллельно необходимо работать над повышением эффективности государственных инвестиций", - заявил министр.