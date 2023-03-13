Рубль утром чуть подрастает относительно доллара, стабилен к юаню на фоне дорожающей нефти

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Доллар США немного снижается, юань стабилен на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль чуть прибавляет на фоне дорожающей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 75,8975 руб./$1 (-20,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 4,31 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2,2 коп. - до 10,987 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль в понедельник немного укрепляется относительно доллара, опираясь на растущие цены на нефть. Динамика на мировых рынках капитала разнонаправленная, в частности, американские фондовые индексы заметно снизились по итогам пятницы и прошлой недели, но фьючерс на индекс S&P 500 утром в понедельник показывает позитивную динамику.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по Москве составила $82,99 за баррель, что на 0,25% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена апрельских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $76,91 за баррель, что на 0,3% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник меняются разнонаправленно: японский Nikkei 225 снижается на 1,3%, китайский CSI300 подрастает на 0,85%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,27%, южнокорейский Kospi растет на 0,24%, австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 0,13%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 1,65%.

Американские фондовые индексы снизились в пятницу на 1,1-1,8% на данных с рынка труда страны, а также из-за падения котировок акций банков.

По итогам всей недели Dow Jones Industrial Average уменьшился на 4,4%, что стало наихудшим падением с июня прошлого года. Standard & Poor's 500 опустился на 4,5%, а Nasdaq Composite потерял 4,7% - это максимальное недельное снижение с сентября для первого индекса и с ноября - для второго, согласно данным Dow Jones Market Data.