HSBC купит британское подразделение Silicon Valley Bank за 1 фунт

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Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - HSBC Holdings Plc купит британское подразделение американского Silicon Valley Bank, закрытого регуляторами США 10 марта. В сообщении HSBC отмечается, что его подразделение HSBC UK Bank приобретает Silicon Valley Bank UK Ltd. за 1 фунт.

"Сделка имеет важное стратегическое значение для нашего бизнеса в Британии, - заявил главный исполнительный директор HSBC Ноэль Куинн. - Клиенты SVB UK могут продолжать пользоваться банком как обычно, в полной уверенности, что их депозиты гарантированы устойчивостью и безопасностью HSBC".

Спустя несколько часов после того как американские регуляторы объявили о закрытии Silicon Valley Bank в США, Банк Англии сообщил, что будет вынужден объявить неплатежеспособным и его британское подразделение.

SVB UK, хотя и является небольшим в сравнении с крупнейшими британскими банками, играет огромную роль в мире стартапов. Поэтому правительство страны вместе с ЦБ и рядом других регуляторов все выходные искало приемлемые решения, которые позволили бы оградить клиентов SVB UK от потенциальных проблем, пишет Financial Times.

Министр финансов Великобритании Джереми Хант выступил за продажу SVB UK, отметив, что это позволит правительству избежать интервенций для защиты вкладчиков. В воскресенье он заявил о "серьезном риске" для технологических и медико-биологических компаний-клиентов SVB UK, учредители которых предупреждали о возможности возникновения крупных проблем в том случае, если они не смогут выплачивать зарплаты и платить по счетам на этой неделе.

По словам источников FT, среди претендентов на покупку SVB UK был ближневосточный инвестор. Также заявки подавали британские OakNorth и Bank of London.

SVB UK имеет порядка 3,3 тысячи клиентов в Британии, в числе которых стартапы, профинансированные венчурными инвесторами, отмечают источники.

Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии 10 марта закрыл Silicon Valley Bank и назначил его управляющим Федеральную корпорацию по страхованию депозитов (FDIC). Это стало крупнейшим банковским крахом со времен финансового кризиса 2008 года, когда рухнул банк Washington Mutual Inc.

Для защиты застрахованных вкладчиков FDIC создала Deposit Insurance National Bank of Santa Clara (DINB). В него были переведены все застрахованные депозиты Silicon Valley Bank, доступ к которым вкладчики получат не позднее утра 13 марта.

У Silicon Valley Bank было 17 отделений в Калифорнии и Массачусетсе. Главный офис и все филиалы банка возобновят работу в понедельник, также станут доступны онлайн-банкинг и другие услуги.

Регулирующие органы также выставляют на аукцион SVB в рамках усилий по сдерживанию последствий исторического краха банка на прошлой неделе.

По состоянию на 31 декабря 2022 года общий объем активов Silicon Valley Bank составлял почти $209 млрд, суммарный объем депозитов - около $175,4 млрд, говорится в сообщении корпорации. Сумма незастрахованных депозитов будет определена после того, как FDIC получит дополнительную информацию от банка и клиентов.

FDIC страхует депозиты на сумму до $250 тысяч. Общий объем фонда страхования на конец 2022 года составлял $128,2 млрд.

Silicon Valley Bank - шестнадцатый по величине банк США, основную часть клиентов которого составляли стартапы.

На прошлой неделе SVB Financial Group, материнская компания банка Silicon Valley Bank, сообщила об экстренной продаже американских гособлигаций и ипотечных бумаг на общую сумму $21 млрд из портфеля банка в связи с более существенным, чем ожидалось, оттоком средств клиентов с депозитов. SVB потеряла $1,8 млрд в результате экстренной продажи бондов.