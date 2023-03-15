Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,3%

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и слабости нефти; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2-0,3%, при этом подросли бумаги финансовых компаний.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2286,82 пункта (-0,2%), индекс РТС - 955,39 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 0,8%.

Доллар вырос до 75,4 рубля (+0,08 рубля).

Подешевели акции "Северстали" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,5%), "НЛМК" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3% и -0,1% "префы"), ВТБ (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), UC Rusal (-0,3%), "ММК" (-0,2%), Polymetal (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%).

Подорожали расписки TCS Group (+0,8%), OZON (+0,7%), акции "Интер РАО" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Мнения аналитиков

Аналитики Промсвязьбанка ожидают, что индекс МосБиржи сможет протестировать отметку 2300 пунктов. Драйверами роста должны вновь выступить бумаги Сбербанка. В течение дня опубликуют финансовую отчетность "Полюс", TCS Group, VK, а также состоится совет директоров "Распадской", где будет рассмотрен вопрос дивидендов.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, российский рынок акций продолжает игнорировать западные риски, в том числе падающую нефть. Индекс МосБиржи имеет хорошие шансы закрыться выше 2300 пунктов.

Основной спрос сейчас сосредоточен в акциях Сбербанка. Не исключено, что бумага после консолидации в районе 170 руб. начинает новый восходящий тренд с целью ухода в район 240 руб. Основным драйвером роста Сбера, по мнению Антонова, является "эффект толпы". Аналитики много и справедливо пишут про высокий потенциал роста акций крупнейшего российского банка.

Стоит обратить и на другого лидера российской экономики – "Роснефть", полагает аналитик. Бумага ответила на падение нефти лишь боковиком около 365 руб. Здесь она торговалась до дивидендной отсечки в январе. Техническая перекупленность по акции после роста со второй половины февраля снята, и теперь она вполне может двинуться к отметке 400 руб., но для этого нужен как минимум сильный отскок нефти, отмечает Антонов.

Накануне нефть Brent практически дошла до сильной поддержки $76 за баррель. Это нижняя граница бокового канала от второй декады декабря прошлого года. Пробой данного уровня спровоцирует усиление продаж с целью падения на $68. Но в среду нефть растет на 1%, создавая предпосылки для похода к верхней границе канала $87 за баррель, считает аналитик.

В США накануне основные индексы выросли на 1,1-2,1% во главе с Nasdaq на фоне статданных о замедлении инфляции в США, инвесторы также продолжили следить за развитием ситуации в банковской отрасли.

Потребительские цены в США в феврале выросли на 6% в годовом выражении. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,4% в январе и совпала со средними прогнозами аналитиков. Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) повысились на 5,5% в годовом выражении, также на уровне прогнозов. В январе показатель вырос на 5,6%.

Новости о проблемах двух американских банков, Silicon Valley Bank и Signature Bank, вызвали тревогу среди участников рынка, однако индекс S&P 500 остается в диапазоне от 3800 до 4200 пунктов, в котором он находится последние четыре месяца, отмечает MarketWatch.

Очередное заседание ФРС состоится на следующей неделе. Примерно половина трейдеров ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 4,5-4,75% годовых, остальные прогнозируют повышение на 25 б.п.

Фондовые рынки Азии

В среду на рынках Азии также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,03%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng растет на 1,4%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,15%).

Статданные из КНР, обнародованные в среду, показали подъем активности в китайской экономике в первые два месяца 2023 года. Промпроизводство в Китае в январе-феврале увеличилось на 2,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Темпы роста ускорились по сравнению с 1,3% в декабре. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал более существенный подъем - на 2,6%.

Розничные продажи в КНР за два месяца этого года повысились на 3,5%, что совпало с ожиданиями аналитиков. В декабре показатель упал на 1,8%.

Инвестиции в основные активы в КНР в январе-феврале увеличились на 5,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Эксперты ожидали роста на 4,4%.

Народный банк Китая (НБК) в среду влил в финансовую систему 481 млрд юаней ($70 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, была сохранена на уровне 2,75% годовых, говорится в сообщении НБК. Она остается без изменения седьмой месяц подряд.

Китайский ЦБ также предоставил банкам 104 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО по ставке 2% годовых.

В центре внимания рынков остается ситуация в банковском секторе США, но трейдеры надеются, что худшее здесь осталось позади. Кроме того, инвесторы полагают, что в сложившейся ситуации Федеральная резервная система (ФРС) будет сдержанней в дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики, особенно с учетом продолжающегося замедления инфляции в США.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены также растут после падения накануне до минимумов с декабря прошлого года на возросших опасениях рецессии в США в результате проблем в банковском секторе; текущая цена Brent остается на $1,6 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже накануне ($80,02 за баррель).

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 в среду составила $78,44 за баррель (+1,3% и -4,1% накануне), апрельская цена WTI - $72,29 за баррель (+1,4% и -4,6% во вторник).

Фьючерсы как на Brent, так и на WTI закрылись во вторник на минимумах с 9 декабря.

ОПЕК во вторник сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 году на уровне 2,3 млн б/с. Организация чуть повысила прогнозы для первых трех кварталов 2023 года и понизила для четвертого. Как говорится в ежемесячном отчете, более активный рост спроса в Китае компенсирует спад в США и Европе.

В среду обнародует свой обзор Международное энергетическое агентство (МЭА).