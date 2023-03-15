Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Запасы нефти в США выросли на 1,55 млн баррелей за неделю

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,55 млн баррелей - до 480,06 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 2,06 млн баррелей и составили 236 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 2,54 млн баррелей, до 119,72 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,62 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,4 млн баррелей.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

TCS Group в 2022 году сократила чистую прибыль по МСФО втрое - до 20,8 млрд рублей

Цены на нефть рухнули до минимума с конца 2021 года

RBI изучает возможность обмена российских активов на активы европейской "дочки" Сбербанка

Windfall tax в России заплатят все, кроме нефтянки, угля и МСП

Windfall tax в России заплатят все, кроме нефтянки, угля и МСП

Газпромбанк предупредил о проблемах с мобильным приложением из-за технических работ

Минпромторг включил в перечень для параллельного импорта еще 11 марок автомобилей

Минпромторг включил в перечень для параллельного импорта еще 11 марок автомобилей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });