Рынки акций АТР падают на опасениях глобальной рецессии

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются утром в четверг из-за страхов наступления рецессии в мировой экономике.

Инвесторы боятся, что проблемы американских банков перекинутся и на другие страны. Так, акции швейцарского Credit Suisse накануне подешевели на 24,2%, обновив исторический минимум.

Японский индекс Nikkei 225 упал на 1%.

Как сообщалось, объем японского экспорта в феврале вырос на 6,5% в годовом выражении, импорт повысился на 8,2%. Опрошенные Trading Economics аналитики ждали роста первого показателя на 7,1%, второго - на 12,2%.

Дефицит торгового баланса Японии в прошлом месяце составил 897,7 млрд иен по сравнению с 711,5 млрд иен годом ранее. Сальдо внешнеторгового баланса Японии остается отрицательным 19 месяцев подряд.

Объем промпроизводства в Японии в январе сократился на 5,3% относительно декабря, когда показатель вырос на 0,3%. Падение стало максимальным за восемь месяцев.

Лидером снижения в индексе выступают акции японских финансовых компаний, в том числе капитализация Mitsubishi UFJ, Mizuho Financial и Sumitomo Mitsui опускается на 5%, а котировки Japan Post Bank падают на 7,1%.

Бумаги Fast Retailing теряют 1,3%, SoftBank Group - 3,5%, Toyota Motor - 2,4%, Nippon Steel - 5,4%.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite снизился на 0,5%.

Наиболее заметное снижение демонстрируют акции таких компаний, как Ping An Insurance (-2,1%), China National Software (-4,4%), Sungrow Power (-4%), CNPC Capital (-3,2%) и Dawning Information Industry (-2,4%).

Гонконгский индикатор Hang Seng потерял 1,3%.

Акции AIA Group подешевели на 5,1%, Haidilao Intl. - на 4,3%, CNOOC - на 3,7%, Petro China Co. - на 3,2%.

Южнокорейский индекс Kospi снизился на 0,2%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 0,2%, автопроизводителя Hyundai Motor - снизилась на 0,2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 1,5%.

Акции ведущих австралийских банков (Commonwealth Bank, ANZ Group, Westpac Banking и NAB) дешевеют более чем на 1%.

Цена бумаг энергетических компаний Woodside Energy и Santos падает на 5,2% и 4,5% соответственно на фоне снижения цен на нефть до минимумов с декабря 2021 года.