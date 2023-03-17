Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и юань стабильны на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль не меняется, ожидая новых стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 76,385 руб./$1 (-1,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 2,45 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,3 коп. - до 11,103 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта стабильна, поскольку инвесторы ожидают итогов заседания Банка России, которое состоится в пятницу. Кроме того, на следующей неделе - 21-22 марта - состоится заседание Федеральной резервной системы. Некоторую поддержку рублю оказывают развернувшиеся вверх нефтяные котировки, оттолкнувшиеся от минимальных с декабря 2021 года уровней. Однако общемировой интерес инвесторов к риску остается сниженным на фоне банковских проблем в США и Европе.

Аналитики единогласно ждут сохранения ставки ЦБ РФ в пятницу, 17 марта, на уровне 7,5%. На предыдущих трех заседаниях ЦБ ставку не менял.

Банк России в феврале к формальной части сигнала добавил "ястребиную" фразу. Регулятор заявил, что при усилении проинфляционных рисков он будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях (в глоссарии ЦБ под "ближайшими" понимаются, как правило, три предстоящих заседания).

Годовая инфляция в РФ на 13 марта замедлилась примерно до 6,8% с 9% на 6 марта и 10,99% на конец февраля.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг повысил все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов (б.п.). Как говорится в сообщении ЕЦБ, базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 3,5%, ставка по депозитам - до 3%, ставка по маржинальным кредитам - до 3,75%.

Регулятор ожидает, что инфляция в еврозоне остается "слишком высокой" в течение долгого времени. Дальнейшие решения регулятор намерен принимать с учетом оценки перспектив инфляции в свете поступающих экономических и финансовых данных, а также динамики базовой инфляции.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $75,5 за баррель, что на 1,07% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена майских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $69,11 за баррель, что на 1,11% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы США выросли в четверг на фоне ослабления напряженности в финансовой отрасли страны.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, выступая в Сенате, что банковская система страны остается сильной, и вкладчикам американских фининститутов не стоит беспокоиться о своих средствах.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу поднимаются: японский Nikkei 225 растет на 0,81%, китайский CSI300 - на 1,57%, гонконгский Hang Seng - на 1,86%, южнокорейский Kospi - на 0,75%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,33%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 чуть колеблется, прибавляя 0,01%.