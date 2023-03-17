Набсовет X5 порекомендует акционерам отказаться от выплаты дивидендов за 2022 год

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Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет X5 Retail Group будет рекомендовать акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, говорится в отчетности компании.

Решение обусловлено различными факторами, включая регуляторные ограничения, необходимость сфокусироваться на работе с покупателями и поставщиками и др.

"Хотя компания остается приверженной своей долгосрочной цели распределения прибыли акционерам, наблюдательный совет считает, что временное отклонение от дивидендной политики будет в интересах компании до тех пор, пока преобладают текущая неопределенность и регуляторные ограничения", - говорится в сообщении.

Головная компания X5 зарегистрирована в Нидерландах, вследствие чего выплата дивидендов затруднена, говорила в сентябре прошлого года президент компании Екатерина Лобачева. Компания планирует вернуться к выплатам, когда будут сняты ограничения.

В марте 2022 года набсовет ритейлера рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2021 год, "учитывая текущие сложные рыночные условия и необходимость направить все ресурсы на поддержку текущей деятельности Х5".

Х5 утвердила дивидендную политику в сентябре 2017 года и впервые выплатила дивиденды по итогам 2017 года - 21,59 млрд рублей (79,5 рубля на GDR). Дивиденды за 2018 год составили 25 млрд рублей (92,06 рубля на GDR), за 2019 год - 30 млрд рублей (110,47 рубля на GDR).

В ноябре 2020 года набсовет Х5 утвердил корректировку дивидендной политики, которая предполагала выплаты дважды в год "в целях более регулярного распределения дивидендного потока". Новой базой для расчета дивидендов стал денежный поток (ранее выплаты были привязаны к чистой прибыли - минимум 25%). Коэффициент чистый долг/EBITDA ниже 2,0х (по IAS 17) остался пороговым значением для выплаты дивидендов.

Впервые промежуточные дивиденды Х5 выплатила по итогам девяти месяцев 2020 года - в сумме 20 млрд рублей. Финальные дивиденды за 2020 год составили 30 млрд рублей.

По итогам девяти месяцев 2021 года дивиденды Х5 составили 20 млрд рублей (73,65 рубля на GDR).

X5 Retail Group - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. Крупнейшим акционером компании является структура "Альфа-групп" CTF Holdings S.A (47,86%). Чистая прибыль Х5 по итогам 2022 года выросла на 7,7%, до 52,25 млрд рублей.