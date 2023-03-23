Минфин не обсуждает массовый "выпуск" средств со счетов "С"

Обсуждаются только схемы обмена

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Массового "выпуска" средств со специальных рублевых счетов "С", открытых для нерезидентов из недружественных юрисдикций, на повестке дня нет, обсуждаются только схемы обмена, сообщил журналистам директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков.

"Нет, не обсуждаются (выплаты со счетов "С" в пользу их зарубежных бенефициаров - ИФ). Счета "С" были созданы как ответная мера для заморозки и блокировки активов и денежных средств. Сейчас пока у нас нет какого-то комплексного решения с той стороны (иностранных регуляторов в отношении замороженных активов российских инвесторов за рубежом - ИФ), выплаты со счетов "С" пока не обсуждаются. Обсуждаются некие варианты обмена, это обсуждается, но выплаты не обсуждаются", - сказал он.

"Сейчас конкретные схемы (возможного обмена - ИФ) прорабатываются вместе с ЦБ. Пока больше, наверное, ничего не могу сказать. Мы обсуждаем схему возможную. Пока на этом этапе", - сказал глава департамента Минфина.

С начала марта 2022 года Euroclear и Clearstream прекратили работу междепозитарных мостов с НРД, с начала июня это положение было закреплено юридически на уровне Евросоюза, который ввел против НРД санкции. В октябре Еврокомиссия опубликовала разъяснения, которые внушили рынку определенную надежду в судьбе замороженных активов. Из документа следовало, что власти отдельных стран - членов ЕС могут разрешать осуществление сделок, необходимых для закрытия в срок до 7 января 2023 года контрактов и соглашений, заключенных до введения санкций против НРД 3 июня. Участники российского рынка подали запросы на получение генеральных лицензий в министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов всех неподсанкционных инвесторов, но пока информации об удовлетворении какого-либо из крупных ходатайств нет.

Практически одновременно с остановкой междепозитарных мостов с ЕС Россия ввела собственные ограничения. Президентским указом от 5 марта были введены специальные рублевые счета типа "С". На этих счетах, в том числе, блокируются доходы по принадлежащим "недружественным" нерезидентам ценным бумагам. Конвертировать их в валюту можно только по разрешению российских властей. По состоянию на начало ноября совокупный объем средств на таких счетах, по данным ЦБ, превышал 280 млрд рублей.

На прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России поддерживает предложение либерализовать выплату дивидендов от тех инвестиций, которые были осуществлены нерезидентами из недружественных юрисдикций после марта прошлого года. Эта инициатива - дать возможность иностранному инвестору, который вложился в российскую экономику после определенного срока, выводить деньги без ограничений, сейчас обсуждается, подтвердил Чебесков.

"Это пока принцип, который обсуждается, он еще законодательно никак не закреплен", - добавил он.