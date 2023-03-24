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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

Удодов вышел из логистического оператора аэропорта Франкфурт-Хан

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Российский предприниматель Александр Удодов вышел из состава акционеров компании VG Cargo GmbH, которая занимается сервисной обработкой грузов в аэропорту Франкфурт-Хан, следует из данных государственного реестра компаний Германии.

Генеральный директор VG Cargo Виктор Горнак подтвердил эту информацию.

Аэропорт Франкфурт-Хан расположен между Франкфуртом-на-Майне и Люксембургом. С 2001 года его начал использовать как один из своих европейских хабов дискаунтер Ryanair.

Удодов вошел в состав акционеров VG Cargo в 2004 году, на тот момент компания по сути представляла из себя стартап, рассказывал Горнак в интервью "Коммерсанту". Новые инвесторы сделали ставку на развитие складских мощностей, по состоянию на конец 2020 г складские площади компании составляли 35 тыс. кв. м.

Франкфурт-Хан Александр Удодов
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