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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:43

Экспортные цены на российскую пшеницу снизились до "минимальных экономически разумных"

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) достигли минимального уровня, после которого продажи могут остановиться.

Как сообщил "Интерфаксу" председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, средняя цена составила $275 за тонну (FOB Новороссийск). "Мы считаем, что экспортные цены на пшеницу достигли минимальных разумных значений, ниже которых экспортерам нет экономического смысла ее продавать", - сказал он.

По его словам, дальнейшее снижение цен представляется маловероятным, "несмотря на продолжающиеся спекулятивные атаки на зарубежных биржах, связанные с активной игрой на понижение цен бумажных контрактов".

"Российские экспортеры не видят предпосылок к дальнейшему снижению цен на рынке физического зерна из-за роста затрат на его производство и стабильно высокого спроса на сельхозпродукцию со стороны крупнейших мировых покупателей", - сказал Зернин.

Он напомнил, что покупатели российского зерна - крупнейшие потребители, больше озабоченные продовольственной безопасностью и развитием перерабатывающих отраслей, чем одномоментной выгодой от биржевых спекуляций.

По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна из России в текущем сезоне (июль 2022 - июнь 2023 года) может составить до 60 млн тонн. С 15 февраля в России действует квота на экспорт зерна в размере 25,5 млн тонн. Срок ее действия - до 30 июня 2023 года.

Эдуард Зернин Новороссийск Союз экспортеров зерна Минсельхоз
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