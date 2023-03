Индексы Dow Jones и S&P 500 выросли в понедельник

Nasdaq снизился

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник без единой динамики: Dow Jones и S&P 500 увеличились, в то время как Nasdaq снизился.

Опасения относительно возможного ухудшения ситуации в банковской отрасли несколько улеглись, однако эксперты не исключают вероятности возникновения новых проблем в дальнейшем, пишет MarketWatch.

Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) сообщила о том, что продала First Citizens Bancshares Inc. активы и депозиты банка-санатора Silicon Valley Bridge Bank, которому они достались от закрывшегося в начале марта Silicon Valley Bank. Все депозиты, перешедшие First Citizens, по-прежнему будут застрахованы FDIC до страхового лимита, который составляет $250 тыс.

"В банковском секторе наступило своего рода затишье, - отмечает глава отдела финансов и рынков Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер. - Передача частей обанкротившегося банка новому владельцу может дать регулятору больше возможностей для решения проблем, которые все еще могут возникнуть в других местах, особенно в региональных банках США".

Цена бумаг First Citizens за день подскочила почти на 54%.

Акции крупных банков подорожали: Goldman Sachs Group - на 1,9%, Citigroup Inc. - на 3,9%, Bank of America Corp. - на 5%, Morgan Stanley - на 0,8%, Wells Fargo - на 3,4%.

Котировки бумаг региональных банков также продемонстрировали подъем, включая First Republic Bank - на 11,8%, PacWest Bancorp - на 3,5%, Zions Bancorporation - на 3,8%, M&T Bank - на 2,6%.

"Если бы рыночные условия были такими, как в 2008 году, рынок акций был бы в тяжелом положении. Но сейчас, когда в цены уже заложено много плохих новостей, и возросла уверенность в том, что ФРС не потерпит высокого уровня стресса, фондовый рынок демонстрирует замечательную устойчивость", - полагает глава отдела инвестиционных исследований Nationwide Марк Хакетт.

Стоимость акций интернет-сервиса визуальных закладок Pinterest Inc. выросла на 2,2% - до $28,07. Аналитики UBS улучшили рекомендации до "покупать" с "нейтрального уровня" и подняли прогнозную цену до $35 с $27.

Вслед за нефтяными котировками подорожали бумаги представителей данной отрасли: Chevron Corp. - на 1%, Exxon Mobil и ConocoPhillips - на 2,2%.

Между тем подешевели бумаги ряда крупных технологических компаний, включая Microsoft Corp. - на 1,5%, Apple Inc. - на 1,2%, Intel Corp. - на 0,6%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличился на 194,55 пункта (0,6%) и достиг 32432,08 пункта. Лидерами роста котировок среди компонентов индекса стали акции International Business Machines, подорожавшие на 3,2%, JPMorgan Chase & Co. - на 2,9%, American Express Co. - на 2,1%.

Значение Standard & Poor's 500 выросло за день на 6,54 пункта (0,16%) - до 3977,53 пункта.

В то же время индекс Nasdaq Composite опустился на 55,12 пункта (0,47%) и завершил сессию на отметке 11768,84 пункта.