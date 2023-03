Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,6-0,9%

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен большинства blue chips вслед за подъемом мировых фондовых площадок и нефти; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,6-0,9%, причем первый превысил рубеж 2450 пунктов во главе с бумагами "Аэрофлота" и Сбербанка.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2456,19 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1011,3 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,1%.

Доллар просел до 76,52 рубля (-0,16 рубля).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+2,1%), Сбербанка (+2% и +1,9% "префы"), "ММК" (+1,2%), "АЛРОСА" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), расписки OZON (+0,9%), бумаги "Газпром нефти" (+0,8%), ВТБ (+0,6%), АФК "Система" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "Северстали" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,8% "префы"), "Татнефти" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), UC Rusal (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-0,4%), расписки TCS Group (-0,2%).

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", российский рынок акций чувствует себя уверенно, однако после такого мощного роста в начале недели нужна передышка. Поэтому возможна краткосрочная консолидации возле текущих отметок. Волатильность в нефти останется повышенной: с одной стороны, на котировки давит негатив от банковского кризиса на глобальных площадках, с другой - поддержку ценам оказывает требующий больше ресурсов Китай. Американский рынок остается в фазе волатильной консолидации, где "главную скрипку" продолжают играть новости из банковского сектора, полагают эксперты "БКС МИ".

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник может продолжить рост и достичь максимумов сентября прошлого года - уровня 2488 пунктов. Ожидается сохранение спроса на бумаги нефтегазовых компаний, акций Сбера и "АЛРОСА".

Накануне локомотивом роста выступил нефтегазовый сектор во главе с "префами" "Сургутнефтегаза" на фоне ожиданий публикации отчетности компании за 2022 год, которая прояснит ситуацию с дивидендами. Акции Сбербанка после ралли на дивидендных новостях остаются перегретыми, но инерционно могут продолжить рост до отметок 220-225 рублей. Бумаги "АЛРОСА" впервые с начала декабря 2021 года закончили торги выше 200-дневной средней - это сильный позитивный сигнал для покупок, отмечает Головинов.

В США в понедельник выросли индексы акций Dow Jones (+0,6%) и S&P 500 (+0,2%), но просел Nasdaq (-0,5%). Опасения относительно возможного ухудшения ситуации в банковской отрасли несколько улеглись, однако эксперты не исключают вероятности возникновения новых проблем в дальнейшем, пишет MarketWatch.

Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) сообщила о том, что продала First Citizens Bancshares Inc. активы и депозиты банка-санатора Silicon Valley Bridge Bank, которому они достались от закрывшегося в начале марта Silicon Valley Bank. Все депозиты, перешедшие First Citizens, по-прежнему будут застрахованы FDIC до страхового лимита, который составляет $250 тыс. Цена бумаг First Citizens за день подскочила почти на 54%, также выросли цены акций крупнейших и региональных банков.

Во вторник в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,15%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский индикатор Hang Seng прибавляет 1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,4%).

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены стабилизируются после роста до двухнедельных пиков. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве во вторник составила $78,07 за баррель (-0,1% и +4,2% в понедельник), майская цена WTI - $72,93 за баррель (+0,2% и +5,1% накануне).

Тем не менее, аналитики продолжают опасаться возможности рецессии в экономике США, что оказывает сдерживающее влияние на рынок, сообщает Trading Economics.