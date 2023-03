Рынок акций РФ во вторник приостановил подъем из-за локальной фиксации прибыли игроками

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник приостановил подъем из-за фиксации прибыли игроками на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок; индекс МосБиржи обновил максимум с сентября на фоне ослабления рубля и подросших бумаг Сбербанка, после чего сдал назад.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2442,19 пункта (+0,06%, максимум сессии - 2458,37 пункта), индекс РТС - 999,83 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,9%.

Доллар к 18:50 по Москве подрос до 76,95 рубля (+0,27 рубля).

Подорожали акции Сбербанка (+1,9% и +1,5% "префы"), "Татнефти" (+1,2%), Polymetal (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Яндекса" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,2%), расписки OZON (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

Подешевели акции "РусГидро" (-1,4%), "НОВАТЭКа" (-1,2%), "Газпрома" (-0,9%), АФК "Система" (-0,9%), UC Rusal (-0,9%), "НЛМК" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,8%), "ММК" (-0,7%), расписки TCS Group (-0,7%), бумаги "АЛРОСА" (-0,6%), "Роснефти" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,5%), "Северстали" (-0,5%), "Норникеля" (-0,3%), "Магнита" (-0,2%), ВТБ (-0,1%).

Санкционное давление на нефтяную отрасль РФ в 2023 году может оказаться жестче, чем в прошлом; важно выстроить устойчивую к ним отрасль, развивая собственную инфраструктуру и танкерный флот, заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков в ходе итоговой коллегии Минэнерго РФ. По его словам, для обеспечения российского суверенитета и устойчивости работы отрасли также нужно создать необходимую финансовую инфраструктуру, независимую от западных институтов.

Комментарии экспертов

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, рынок акций после локальной коррекции сумел остаться в незначительном "плюсе" по индексу МосБиржи - во второй половине торгов инвесторы смогли закрыть утренние потери, но настроения остались осторожными. Неплохо смотрелись акции компаний финансового сектора, хуже рынка оказались бумаги предприятий нефтегазового и металлургического направлений, считает Силаев.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ во вторник торговался разнонаправленно, индекс МосБиржи курсировал в середине диапазона 2400-2500 пунктов. Импульс роста нефтяных котировок затормозился, однако Brent сохраняет шансы на покорение отметки $80 за баррель. Слабость рубля выступила фактором поддержки акций экспортеров. При этом давление на индекс могло оказать желание части инвесторов зафиксировать спекулятивную прибыль после уверенного подъема на старте недели, полагает эксперт.

"Ближайшие перспективы рынка зависят от динамики сырьевых цен, курса рубля и изменений внешнего фона. Ближайшая цель по индексу МосБиржи - круглый рубеж 2500 пунктов. В среду состоится заседание Европейского центрального банка по вопросам немонетарной политики, в США будет опубликован февральский индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости и еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов. "Лента" представит отчетность по МСФО за IV квартал 2022 г. Прогноз по индексу МосБиржи на 29 марта - 2410-2510 пунктов", - считает Бахтин.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова также отмечает, что утреннее коррекционное снижение к концу торгов сменилось смешанной "околонулевой" динамикой blue chips.

"МВФ прогнозирует, что текущий год для мировой экономики вновь будет сложным из-за возросших рисков для мирового финансово-банковского сектора после истории с закрытием ряда американских банков. Эти заявления вновь заставили участников рынка, в том числе российского, усилить опасения в отношении грядущей рецессии. В то же время хорошие корпоративные новости, а также оптимистичная информация с итоговой коллегии Минэнерго РФ о перенаправлении потоков экспорта российских энергоресурсов на Восток способствовали позитивной динамике российских сырьевых и транспортных компаний", - отмечает аналитик.

В лидеры роста при поддержке прогнозов Минэнерго РФ, согласно которым добыча угля в РФ стабилизируется на уровне 2022 года, вышли обыкновенные акции "Мечела" (+5,1%). Покупки в бумагах "Юнипро" (+3,2%) обусловили ожидания решения проблемы с немецким акционером компании Uniper. Подросли котировки акций НМТП (+2,3%) на прогнозах улучшения финансовых показателей в текущем году благодаря наращиванию экспорта в Юго-Восточную Азию, которое должно компенсировать прекращение поставок в западном направлении. Скорректировались после активного роста накануне акции "Аэрофлота". Прогноз для индекса МосБиржи на среду - диапазон 2400-2500 пунктов, полагает Мильчакова.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, индекс МосБиржи утром обновил максимум текущего года, после чего началась фиксация прибыли. Позитивная динамика в бумагах "Яндекса" сформировалась, по его мнению, благодаря новостям о тестировании международного сервиса такси под брендом Yango - площадкой для обкатки технологии стала Южная Америка.

"Доллар снизился на торгах Forex во вторник. Фунт укрепился на заявлениях управляющего Банка Англии Эндрю Бейли, что в британской банковской системе нет негативных признаков кризиса. Впрочем, кризис может состояться во Франции, где власти проводят аудит пяти финансовых организаций на предмет уклонения от налогов. В частности, расследование проводится в Societe General", - констатирует Кочетков.

Покупатели акций на европейских биржах, по его словам, начали сдавать свои позиции. Сектор энергетики лидирует, реагируя на выросшую ранее нефть, а банковский сектор растерял свои утренние достижения. Забастовки во Франции позволяют рынку нефти спокойно реагировать на остановку поставок из иракского Курдистана. Трубопровод Киркук-Джейхан мощностью 450 тыс. б/с пока не работает по решению арбитражного суда, который встал на сторону правительства Ирака. Это создает риски локального дефицита нефти в Европе на фоне отсутствия российских поставок. Впрочем, частично ситуация компенсируется слабой загрузкой французских НПЗ на фоне многодневных забастовок против пенсионной реформы, отмечает Кочетков.

Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,15%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский индикатор Hang Seng прибавил 1,1%), слабо подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавили 0,1-0,2%) и смешанная динамика отмечается в США (S&P 500 и Nasdaq просели на 0,1-0,6%, подрос на 0,3% Dow Jones).

Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) накануне сообщила о том, что продала First Citizens Bancshares Inc. активы и депозиты банка-санатора Silicon Valley Bridge Bank, которому они достались от закрывшегося в начале марта Silicon Valley Bank. Все депозиты, перешедшие First Citizens, по-прежнему будут застрахованы FDIC до страхового лимита, который составляет $250 тыс. Цена бумаг First Citizens в понедельник подскочила почти на 54%, также выросли цены акций крупнейших и региональных банков.

Индекс потребительского доверия в США Conference Board в марте повысился до 104,2 пункта по сравнению с пересмотренными 103,4 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 101 пункта с объявленного ранее февральского уровня в 102,9 пункта, свидетельствуют результаты опроса Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке во вторник цены вечером растут, обновляя 2-недельные максимумы. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $78,87 за баррель (+1% и +4,2% в понедельник), майская цена WTI - $73,56 за баррель (+1% и +5,1% накануне).

Тем не менее, аналитики продолжают опасаться возможности рецессии в экономике США, что оказывает сдерживающее влияние на рынок, сообщает Trading Economics.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Диод" (+25,9%), "префы" "ОМЗ" (+15%), "Ижстали" (+13,8% и +5,6% "префы"), "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (+11,6%), акции "Нижнекамскшины" (+7,1%), "Мечела" (+5,1%), ПАО "Коршуновский ГОК" (+5%).

Подешевели "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск ) (-7%), акции ПАО "Ковровский механический завод" (-3,1%), ПАО "Владимирский химический завод" (-2,7%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (-2,6%), "СПБ биржи" (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 41,69 млрд рублей (из них 14,18 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,31 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,07 млрд рублей на акции "Аэрофлота").