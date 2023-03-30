Число заявок на пособие по безработице в США выросло на 7 тысяч, сильнее прогноза

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 7 тысяч - до 198 тысяч человек, сообщило Минтруда США.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали роста числа заявок до 196 тысяч с 191 тысячи.

Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, составило 198,25 тысячи по сравнению со 196,25 тысячи неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 18 марта, выросло до 1,689 млн с пересмотренных 1,685 млн неделей ранее. Эксперты в среднем прогнозировали повышение этого показателя до 1,697 млн с объявленных ранее 1,694 млн.