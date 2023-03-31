Рынок акций США вырос на статданных и корпоративных новостях

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в четверг, обновив трехнедельные максимумы.

"Еще один день без неприятных сюрпризов из банковского сектора поднял рынки и вернул инвесторам аппетит к риску", - отметил Ричард Хантер из Interactive Investor.

В четверг из окончательных данных министерства торговли США стало известно, что американская экономика США в четвертом квартале 2022 года выросла на 2,6% в пересчете на годовые темпы. Ранее сообщалось о повышении американского ВВП в октябре-декабре на 2,7%, и аналитики не ожидали пересмотра.

Ухудшение оценки главным образом отражает изменение динамики экспорта и потребительских расходов, говорится в сообщении Минторга.

Число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах на прошлой неделе увеличилось на 7 тыс. - до 198 тыс. человек. Аналитики в среднем ожидали роста на 5 тыс.

"Небольшой рост числа заявок в контексте пересмотра оценки ВВП в сторону снижения может означать, что эффект от действий ФРС начинает проявляться, однако важно помнить, что число заявок относительно низкое, а данные о ВВП по-прежнему указывают на экономический рост", - написал Майк Левенгарт из Morgan Stanley.

Глава Федерального резервного банка Бостона Сьюзен Коллинз в четверг отметила, что еще одно повышение ставки на 25 базисных пунктов, вероятно, будет уместным.

"В настоящее время я ожидаю умеренного ужесточения денежно-кредитной политики, а потом удержания ее на прежнем уровне до конца этого года", - сказала она.

Между тем ее коллега из ФРБ Ричмонда Томас Баркин указал на довольно широкий диапазон возможных изменений процентной ставки с учетом повышенной неопределенности в экономике.

"Большинство прогнозов предусматривает уравновешивание рисков высокой инфляции и риска дальнейшего распространения банковского кризиса", - отметил он.

Также инвесторы оценивали новости из корпоративного сектора.

Цена бумаг RH Inc. снизилась на 3,3%. Американский производитель мебели и декора в четвертом квартале 2022 финансового года сократил чистую прибыль на 27,3%, при этом скорректированный показатель и выручка оказались хуже ожиданий аналитиков.

Акции Roku Inc. подешевели на 3,6%. Выпускающая стриминговое оборудование компания анонсировала сокращение около 6% штата, или порядка 200 сотрудников.

Рыночная стоимость Concentrix Corp. понизилась на 1,5% на сообщении, что ИТ-компания покупает конкурирующую Webhelp за $4,8 млрд с учетом долга. Ожидается, что выручка объединенной компании в 2023 финансовом году составит около $9,8 млрд. Закрытие сделки запланировано на конец текущего года.

Котировки бумаг Bed Bath & Beyond рухнули на 26% после того, как американский ритейлер сообщил, что ожидает падения продаж вдвое в минувшем финквартале, и анонсировал размещение акций на $300 млн - при том, что капитализация компании сейчас составляет порядка $75 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 141,43 пункта (0,43%) и составил 32859,03 пункта. Лидером роста в индексе стали акции Intel Corp., подорожавшие на 1,8%, лидером снижения - бумаги American Express Co., подешевевшие на 0,7%.

Standard & Poor's 500 повысился на 23,02 пункта (0,57%) - до 4050,83 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 87,24 пункта (0,73%) и составил 12013,47 пункта. Ранее в ходе сессии индикатор достигал максимума с 15 февраля.