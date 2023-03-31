Центробанк ОАЭ аннулировал лицензию филиала МТС-банка

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) аннулировал лицензию филиала МТС-банка, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Операции банка будут прекращены в течение шести месяцев под надзором местного регулятора.

Это решение принято после рассмотрения возможных вариантов относительно нового статуса МТС-банка, а также с учетом санкционных рисков, связанных с банком, говорится в сообщении.

В конце февраля МТС-банк вошел в санкционные списки США и Великобритании.

В период ликвидации филиалу будет запрещено открывать новые счета и проводить операции (за исключением погашения ранее взятых обязательств).

О том, что МТС-банк получил лицензию на работу в ОАЭ, стало известно в начале февраля, за несколько недель до введения против него санкций. МТС-банк стал первым за несколько лет иностранным банком, получившим лицензию в ОАЭ, отмечало издание Financial Times. Решение выдать лицензию банку, который на тот момент не находился в западных санкционных списках, должно было удовлетворить растущий спрос на финансовые услуги со стороны покинувших Россию граждан, поясняли собеседники издания.

МТС-банк по итогам 2021 года занимал 31-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Банк принадлежит телеком-компании МТС, 42,085% которой владеет ПАО АФК "Система".