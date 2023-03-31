Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:56

Центробанк ОАЭ аннулировал лицензию филиала МТС-банка

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) аннулировал лицензию филиала МТС-банка, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Операции банка будут прекращены в течение шести месяцев под надзором местного регулятора.

Это решение принято после рассмотрения возможных вариантов относительно нового статуса МТС-банка, а также с учетом санкционных рисков, связанных с банком, говорится в сообщении.

В конце февраля МТС-банк вошел в санкционные списки США и Великобритании.

В период ликвидации филиалу будет запрещено открывать новые счета и проводить операции (за исключением погашения ранее взятых обязательств).

О том, что МТС-банк получил лицензию на работу в ОАЭ, стало известно в начале февраля, за несколько недель до введения против него санкций. МТС-банк стал первым за несколько лет иностранным банком, получившим лицензию в ОАЭ, отмечало издание Financial Times. Решение выдать лицензию банку, который на тот момент не находился в западных санкционных списках, должно было удовлетворить растущий спрос на финансовые услуги со стороны покинувших Россию граждан, поясняли собеседники издания.

МТС-банк по итогам 2021 года занимал 31-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Банк принадлежит телеком-компании МТС, 42,085% которой владеет ПАО АФК "Система".

ОАЭ МТС-банк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Segezha продала европейский бизнес по производству упаковки

Рынок акций США вырос на статданных и корпоративных новостях

Рынок акций США вырос на статданных и корпоративных новостях

Маттиас Варниг покидает пост руководителя оператора "Северного потока 2"

Маттиас Варниг покидает пост руководителя оператора "Северного потока 2"

Лондон потерял статус ведущего мирового финансового центра

Лондон потерял статус ведущего мирового финансового центра

VK консолидирует 100% образовательного сервиса "Сферум"

VK консолидирует 100% образовательного сервиса "Сферум"

Евро превысил отметку 84 рубля впервые с 20 апреля 2022 года

Евро превысил отметку 84 рубля впервые с 20 апреля 2022 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });