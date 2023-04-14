Совет директоров МТС рассмотрит вопрос о снижении доли в банке, подпавшем под санкции

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "МТС" на заседании 17 апреля рассмотрит вопрос о снижении доли в ПАО "МТС-банк", подпавшем под санкции США и Великобритании в конце февраля, говорится в сообщении компании.

Санкционные ограничения требуют от третьих лиц в указанных странах, включая банки, замораживать или блокировать активы МТС-банка или иным образом блокировать расчеты, направляемые в МТС-банк или им в адрес своих контрагентов.

В пресс-службе корпорации от комментариев воздержались.

МТС-банк принадлежит МТС, 42,085% которой владеет ПАО АФК "Система".

Корпорация в своем годовом отчете указывала, что стоимость заблокированных из-за санкций активов МТС-банка составляет 9,6 млрд рублей. При этом финансовая организация подала заявку на лицензию на их перевод в российскую юрисдикцию.

МТС-банк не проводит расчеты в долларах, фунтах стерлингов, турецких лирах, оманских риалах и швейцарских франках.

"Кроме того, в настоящее время МТС-банк не может распоряжаться некоторыми активами (остатки на ностро-счетах группы в Южной Корее). Текущая стоимость заблокированных активов по состоянию на дату выпуска настоящей консолидированной финансовой отчетности составляет 9,6 млрд рублей", - говорится в материалах АФК.

МТС-банк по итогам 2021 года занимал 31-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

Кроме того, совет директоров корпорации в понедельник рассмотрит вопросы, связанные с созывом и проведением ГОСА МТС.