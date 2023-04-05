Европейские акции преимущественно снизились на статданных

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили преимущественно в минусе торги во вторник, инвесторы оценивали макроэкономические данные и корпоративные новости.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,08% и составил 457,34 пункта.

Британский фондовый индекс FTSE 100 понизился на 0,5%, французский САС 40 - на 0,01%, итальянский FTSE MIB - на 0,56%. Тем временем германский DAX вырос на 0,14%, испанский IBEX 35 - на 0,28%.

Цены производителей в еврозоне феврале снизились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, а их рост в годовом выражении замедлился до 13,2% с 15,1% месяцем ранее, свидетельствуют опубликованные во вторник данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat).

Эксперты в среднем прогнозировали уменьшение цен производителей на 0,3% в помесячном выражении и повышение на 13,3% в годовом, по данным Trading Economics.

Объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в феврале вырос на 4% по сравнению с предыдущим месяцем - до рекордных 136,7 млрд евро, сообщило Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis). Объем импорта увеличился на 4,6%, до 120,7 млрд евро.

Экспорт германских товаров в страны Евросоюза увеличился на 2% относительно января - до 73,9 млрд евро, в страны еврозоны - на 1,6%, до 52,2 млрд евро. Импорт из стран ЕС вырос на 5,1% - до 62,8 млрд евро, из еврозоны - на 3,3%, до 41,7 млрд евро.

Статданные из Испании, также обнародованные во вторник, показали снижение числа безработных в стране в марте до минимального для этого месяца уровня с 2008 года. Количество безработных уменьшилось на 48,755 тыс. человек (1,7%), до 2,86 млн.

Бумаги французских BNP Paribas и Credit Agricole подорожали соответственно на 1% и 0,7%, британских HSBC Holdings и NatWest подешевели на 0,9% и 0,5%.

Капитализация BBVA выросла на 1,8% после того, как аналитики Morgan Stanley повысили целевую цену для акций испанского банка.

Стоимость акций UBS Group AG, объявившего в прошлом месяце о покупке конкурирующего Credit Suisse, поднялась на 0,2%.

Председатель совета директоров Credit Suisse Аксель Леманн в ходе годового собрания акционеров во вторник принес извинения за то, что не смог справиться с кризисом доверия к банку.

"Мы не смогли остановить влияние старых скандалов и противопоставить негативным заголовкам позитивные факты, - сказал Леманн. - В конце концов оказалось, что спасти банк нельзя".

Акции Stellantis NV подешевели на 1,4% на торгах в Милане. Европейский автомобильный концерн объявил, что его финансовое подразделение Banque PSA Finance переименовано в Stellantis Financial Services и будет работать в партнерстве с подразделениями BNP Paribas SA и Banco Santander SA в сфере потребительского кредитования.

Лизинговые операции Stellantis будут объединены с аналогичным бизнесом Credit Agricole в рамках бренда Leasys, сообщил автопроизводитель.

Стоимость бумаг L'Oreal поднялась на 2,2% на информации о том, что французская косметическая компания покупает австралийский люксовый бренд Aesop у бразильской Natura & Co. Holding за $2,53 млрд.

Лидером снижения в индексе Stoxx Europe 600 стали акции германского производителя светового оборудования Signify N.V., упавшие в цене на 6,2%. Самый активный рост продемонстрировали бумаги рекламной компании Adevinta ASA - на 6,4%.